VIDEO: Rescatan a limpiador de vidrios atrapado a más de 30 pisos en edificio de Paseo de la Reforma, CDMX

Una intensa movilización de servicios de emergencia se registró este lunes 16 de marzo en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México (CDMX), luego de que un trabajador quedara atrapado en un andamio a más de 30 pisos en el Hotel St. Regis.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando el hombre realizaba labores de limpieza de vidrios en el edificio, uno de los más altos de la zona.

Por causas aún no detalladas, la góndola o estructura en la que trabajaba quedó en una posición de riesgo cerca del piso 31, lo que provocó que el empleado quedara suspendido y con posibilidad de caer.

Así la maniobra de @Bomberos_CDMX para rescatar a trabajador en lo alto del ST Regis, luego de que fallara el andamio. @AlcCuauhtemocMx. #Video 🎥👇🏽 https://t.co/aZjhiU1X6k pic.twitter.com/pmzhfNA288 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 16, 2026

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¿Cómo fue el rescate del trabajador en el Hotel St. Regis de Reforma?

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al llamado de emergencia tras recibir el reporte de una persona lesionada. Al arribar al sitio, confirmaron que se trataba de un trabajador atrapado en un andamio con riesgo de caída.

El jefe de bomberos, conocido como Jefe Vulcano, informó que los rescatistas iniciaron maniobras especializadas para poner a salvo al hombre que se encontraba suspendido en la fachada del edificio, ubicado en la colonia Cuauhtémoc, alcaldía del mismo nombre.

Incendio en la colonia Moctezuma, CDMX

Posteriormente, informó que se rescató a la persona ilesa; además, reconoció a los 10 elementos que acudieron al lugar para atender la emergencia.

¿Qué pasó con el trabajador tras el rescate en Reforma?

Una vez concluida la operación, los rescatistas informaron que el incidente ocurrió mientras el trabajador realizaba labores de limpieza de cristales en el hotel. El rescate fue reportado “sin novedad”, lo que significa que no se registraron lesiones graves durante la maniobra.

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El hombre fue atendido por paramédicos en una ambulancia estacionada en la zona, donde se le realizaría una valoración médica para determinar si requería traslado hospitalario, ya que permaneció varios minutos suspendido a gran altura.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado hasta ahora si existió alguna irregularidad en los protocolos de seguridad del hotel. Mientras tanto, el caso generó amplia atención entre transeúntes y usuarios en redes sociales debido al riesgo que enfrentó el trabajador a más de 30 pisos de altura.

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