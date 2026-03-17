Precio y requisitos actualizados para el alta de placas para una moto usada en CDMX este 2026

El trámite de alta y baja de placas para moto o automóvil usado es vital dentro de la Ciudad de México (CDMX), pues con este proceso burocrático se garantiza que la unidad que estás conduciendo esté a tu nombre, además de que evita el fraude y problemas legales entre el comprador y vendedor.

Por otro lado realizar este trámite ante la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi), evita el cobro de multas que pueden ir hasta por arriba de los 2 mil pesos, esto dependiendo el caso y la gravedad de la infracción cometida.

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Requisitos para hacer el cambio de placas para una moto en CDMX

Lo primero que debes tomar en cuenta para realizar el alta o baja de placas para moto o automóvil, es que debes sacar una cita ante la Secretaría de Finanzas, esto con la finalidad de obtener la “Emisión de Formato Múltiple de Pago por concepto de Derecho de Alta para Motocicletas” en la CDMX.

Tras ello, deberás contar con la siguiente documentación en original y copia:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio de la CDMX

Comprobante de propiedad (factura)

Que la moto no cuente con adeudos en tenencia y contar con tarjeta de circulación vigente

Línea de captura pagada (709 pesos más el pago de la tenencia correspondiente)

Constancia de baja de la Entidad Federativa de procedencia en original

¿Dónde hacer la cita para el trámite de alta de placas en CDMX?

Para poder iniciar con el trámite de alta de placas de una moto en la CDMX, lo primero que debes hacer es tramitar tu cita ante la Secretaría de Finanzas. Para ello te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial del Gobierno local.

Tras ello, deberás continuar con el proceso presentando los documentos antes mencionados ante las oficinas correspondientes dentro de la CDMX.

¿Cuándo se debe de dar de baja una placa para moto en la CDMX?

Debes tomar en cuenta que los casos que los casos en los que amerita dar de baja una placa para moto en la CDMX, es cuando vendes la unidad, cuando se registra un robo o pérdida total del vehículo, así como por su desuso permanente.

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