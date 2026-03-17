Martes de vuelta a la acción; así opera el hoy no circula este 17 de marzo en CDMX y Edomex

Se acabó el puente vacacional y el programa Hoy No Circula se aplicará con normalidad este martes 17 de marzo de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), de acuerdo con las disposiciones ambientales vigentes en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Las restricciones vehiculares se mantienen para evitar un aumento en contaminantes como las partículas PM10 y PM2.5, que suelen incrementarse cuando las condiciones atmosféricas dificultan su dispersión.

El programa es coordinado por la Secretaría del Medio Ambiente capitalina y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) como parte de las estrategias para disminuir las emisiones del parque vehicular.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 17 de marzo en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/k9w8gQ05L4 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 17, 2026

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¿Qué autos no circulan este martes 17 de marzo en CDMX y Edomex?

Para este martes, deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan con las siguientes características:



Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma de verificación 1 y 2

La restricción se aplica de las 05:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Vehículos que sí pueden circular pese al Hoy No Circula

No todos los vehículos están sujetos a la restricción. Existen varias excepciones contempladas en el programa para facilitar la movilidad y promover tecnologías más limpias.

Valle de México rompe récord de contingencias

Entre los vehículos que sí pueden circular este martes se encuentran:



Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Taxis

Vehículos de emergencia

Automóviles con Pase Turístico vigente

Las autoridades señalan que estas excepciones buscan incentivar el uso de vehículos menos contaminantes y garantizar el funcionamiento de servicios esenciales.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

No respetar el programa puede generar sanciones importantes. La multa por circular cuando corresponde restricción puede alcanzar hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a más de tres mil pesos.

Además, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica pagar costos adicionales por arrastre y resguardo.

La UNAM suma tecnología clave para anticipar contingencia ambiental en la CDMX La UNAM incorpora tecnología avanzada que permitirá estudiar contaminantes de la contingencia ambiental en CDMX y mejorar la detección de compuestos en el aire. 11 marzo, 2026

¿Cómo está la calidad del aire en el Valle de México?

Este martes 17 de marzo, el Índice de Calidad del Aire (IMECA) reporta condiciones aceptables con riesgo moderado en gran parte del Valle de México.

Esto significa que la población en general puede realizar actividades al aire libre sin mayores riesgos; no obstante, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias deben mantenerse atentos a posibles cambios en las condiciones ambientales.

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