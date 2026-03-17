Marcha y bloqueos paralizan avenidas principales de CDMX hoy

La CDMX es de las ciudades con más tráfico en el mundo y cuando hay manifestaciones los embotellamientos son peores y para que tomes previsiones, estas son las calles que estarán cerradas por bloqueos hoy martes.

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Marcha provocará cierres en varias calles

Integrantes del Partido Nacional de la Tortilla realizarán una movilización a las 10:00 horas en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente ubicada en Calz. Ignacio Zaragoza No. 200, colonia 10 de Mayo rumbo al Juzgado 2 del Registro Civil en Av. Francisco del Paso y Troncoso, No. 219, colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

Calles cerradas por bloqueos

De acuerdo con información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) este día habrá cortes a la circulación en las siguientes calles y horarios:

Durante el día en Periférico Sur No. 4829, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan.

07:00 horas en Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del STCM en Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

07:30 horas en Palacio Nacional ubicado en Av. Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

08:00 horas en Torre Ejecutiva Pemex ubicada en Av. Marina Nacional No. 287, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

10:00 horas en Centro Nacional de Comunicación Social A.C. en Medellín No. 33, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Reclusorio Preventivo Varonil Sur en Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, colonia San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco.

12:00 horas en Monumento a la Madre Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

13:00 horas en Explanada de la Alcaldía Tlalpan en Plaza de la Constitución No.1, colonia Tlalpan Centro I, alcaldía Tlalpan.

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