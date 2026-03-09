Incendio en fábrica de la colonia Moctezuma, CDMX, provoca movilización de bomberos y desalojo de trabajadores

La mañana de este lunes 9 de marzo se registró un incendio al interior de una fábrica de embutidos ubicada en la colonia Moctezuma Segunda Sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y el desalojo preventivo de decenas de trabajadores.

El incidente ocurrió en un inmueble localizado en la avenida de la Industria número 210, a la altura de Oriente 152. De acuerdo con los primeros reportes, un corto circuito en el área de embutidos habría originado el fuego, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad al interior de la empresa.

No se reportan personas lesionadas

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al sitio para controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran hacia otras áreas de la fábrica o a predios cercanos.

Hasta el momento, autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas.

Asimismo, autoridades capitalinas también señalaron que personal de protección civil se mantiene en la zona para evaluar posibles riesgos estructurales y garantizar que el inmueble sea seguro.

Incendio alertó a vecinos de Xochimilco, CDMX

Alternativas viales por incendio en Av. de la Industria y Oriente 152

Debido a la presencia de unidades de emergencia y maniobras de los bomberos, autoridades de tránsito emitieron una alerta vial para quienes circulan por la zona de la colonia Moctezuma Segunda Sección.

La afectación se concentra principalmente en la avenida de la Industria a la altura de Oriente 152, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas para evitar retrasos durante la mañana de este lunes.

Entre las vías alternas que pueden utilizarse se encuentran:



Avenida Oceanía , que conecta con varias arterias importantes del oriente de la capital

, que conecta con varias arterias importantes del oriente de la capital Circuito Interior (Boulevard Puerto Aéreo) , una de las principales vías rápidas de la zona

, una de las principales vías rápidas de la zona A venida del Peñón , que permite rodear el área afectada

, que permite rodear el área afectada Oriente 172 y Oriente 158, como opciones para desplazamientos locales dentro de la colonia

