OFICIAL: Zócalo de CDMX rompió Récord Guinness con la clase de futbol más grande del mundo

Más de nueve mil personas se reunieron este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) para participar en la clase de futbol más grande del mundo y romper un Récord Guinness, en un evento que también marca el arranque simbólico de las actividades rumbo al Mundial de 2026.

La plancha de la Plaza de la Constitución se convirtió en una enorme cancha improvisada con pasto sintético, donde niñas, niños, jóvenes y adultos se sumaron a una clase colectiva de futbol que reunió a nueve mil 500 participantes, superando ampliamente la marca anterior registrada para este tipo de actividad.

La iniciativa forma parte de las actividades deportivas y culturales que la capital mexicana impulsa previo a la Copa del Mundo de 2026, torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

¡Más de 9000 personas participando en La Clase de Futbol más Grande del Mundo para batir el @GWR!



Nos reunimos para demostrar que esta es la #CiudadMásDeportiva y apasionada por el futbol.



Con esta energía y unidad, la #CapitalDeLaTransformación está más que lista para recibir… pic.twitter.com/CqXk3hJRCQ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 15, 2026

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