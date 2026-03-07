Nueva estafa en las terrazas del Zócalo CDMX; ahora cobran por “vista turística”

Una nueva estafa dentro de las famosas terrazas cercanas al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) se está haciendo tendencia a nivel nacional, pues lejos de exigir cobros excesivos por propinas “obligatorias” de forma ilegal, ahora estos restaurantes realizan cargos por “vista turística” a los consumidores.

El caso que se ha comenzado a hacer tendencia en redes sociales, revela una nueva práctica de fraude al consumidor en el marco del inicio del Mundial 2026 de la FIFA, el cual espera atraer a más de 2 millones de turistas a la capital del país a partir de mayo próximo.

Denuncian nueva estafa en terrazas del Zócalo CDMX

Fue a través de un video difundido vía X, plataforma antes conocida como Twitter, que se comenzó a difundir un video en el que se denuncia a una mesera de las terrazas del Zócalo que está haciendo el cobro del 20% de propina a un cliente, el cual al ver lo excesivo del cargo, evidenció las malas prácticas del restaurante.

Tras señalar que no haría el pago del 20% de propina ya que es opcional, el consumidor denunció de forma airada que se le hizo el cobro obligatorio de un servicio por supuesta “vista turística”, lo cual él mismo tomó como un cargo de propina forzosa.

“Por favor, ¿20 por ciento? es opcional mi reina (...) sí pero el servicio es opcional y aquí se lo están cobrando porque es ridículo. Me estás cobrando una vista. Es el primer lugar en México por el que me cobran por una vista, es ridículo”, señaló el consumidor.

LA CANTALETA DE SIEMPRE EN EL ZÓCALO DE CDMX: NUEVA ESTAFA EN LAS FAMOSAS "TERRAZAS" 😡🏙️



Un video viral captó el descarado abuso de una de las famosas "terrazas" de la CDMX, en la que, como ya no les dejan cargar propina a fuerzas, ahora su nueva treta es cobrar un 20% extra…

Estafas más comunes en las terrazas del Zócalo en la CDMX

Luego de que este video se comenzara a hacer tendencia en las diferentes plataformas de las redes sociales, usuarios recordaron a los turistas que en las terrazas del Zócalo de la CDMX se suelen dar muchas malas prácticas en contra del consumidor.

Entre las estafas o fraudes más comunes en esta zona del centro de la capital, está el cobro forzoso de propinas superiores al 15%, así como precios reales no mostrados en las cartas de los restaurantes.

¿Dónde denunciar cobros excesivos en las terrazas del Zócalo?

Vale la pena mencionar que en caso de ser víctima de estos fraudes en las terrazas del Zócalo de la Ciudad de México, se pueden emitir las denuncias correspondientes ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a través del número 800 468 8722.

