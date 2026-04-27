Calles de la CDMX registran bloqueos y manifestaciones hoy lunes 27 de abril. | Iván Aldama | adn Noticias

Este comienzo de semana no será nada tranquilo, ya que campesinos, antorchistas y estudiantes se manifestarán y realizarán bloqueos en las calles de la Ciudad de México (CDMX), por lo que los conductores deben tomar precauciones. Las alcaldías que serán más afectadas hoy lunes 27 de abril serán Cuauhtémoc, Coyoacán y Benito Juárez, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital.

Los bloqueos comenzaron desde muy temprano en la capital, ya que hay manifestantes en Correo Mayor, entre Soledad y Corregidora, colonia Centro Histórico. Para evitar aglomeraciones, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL SSCCDMX).

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Estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos “Luis Enrique Erro”

La Comunidad Estudiantil del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.14 “Luis Enrique Erro Soler” entregará un pliego petitorio de demandas, en el que exigen seguridad, atención a la violencia de género y el mejoramiento de la infraestructura de las instalaciones.

Su manifestación será dentro de su institución ubicada en Peluqueros y Orfebrería, colonia Michoacana, alcaldía Venustiano Carranza.

Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata

A las 10:00 horas, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata se manifestará y realizará bloqueos en el Registro Agrario Nacional, ubicado en Avenida Juárez No.92, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc .

Central de Organizaciones Campesinas y Populares

A las 10:00 horas, integrantes de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares se manifestarán en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en exigencia de la resolución de conflictos agrarios, al respeto a los derechos ejidales y la liberación de recursos para proyectos de infraestructura y vivienda rural.