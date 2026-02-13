¡Cupido llegará tarde! Metro CDMX saturado previo a San Valentín; líneas afectadas

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) arranca este viernes 13 de febrero de 2026 con alta saturación en varias líneas, complicando los traslados rumbo al Día de San Valentín, que se celebra mañana.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) mantiene servicio en sus 12 líneas este viernes, aunque el avance de los trenes continúa presentando irregularidades que afectan a miles de usuarios durante las horas pico.

Por un Metro más seguro y eficiente, no intentes forzar la apertura o el cierre de las puertas. Evita accidentes y retrasos; respeta las indicaciones y espera el arribo del siguiente tren. Tu seguridad es primero.✨#CuidarteEsParteDelViaje pic.twitter.com/EWX98ZHc6Z — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 13, 2026

¿Cómo avanza el Metro CDMX hoy viernes 13 de febrero?

En su cuenta oficial en X, el Metro CDMX informó: "Comienza a registrarse afluencia alta en las Líneas 2, 3, 12, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio".

Usuarios en redes sociales reportan que las estaciones principales están repletas desde horas tempranas y que hay trenes que llegan llenos al límite de su capacidad, especialmente en líneas con mayor demanda. La alta afluencia obliga a muchos a bajar antes de sus estaciones destino para tomar alternativas como el Metrobús, autobuses RTP o taxis.

#MetroAlMomento:

Toma previsiones.… pic.twitter.com/5JTuo5dSFL — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 13, 2026

"Otra vez la L7? Toda la semana lleva siendo deficiente. Cada vez se junta más gente en la estación Tacuba", "¿Ahora cual es el problema en la Línea B?", "Llevamos 10 minutos atrapados en la línea A entre estaciones"; se lee en los comentarios.

Autoridades del STC sugieren que los pasajeros anticipen sus tiempos de traslado, consideren unidades de transporte alternativo o rutas complementarias y se mantengan atentos a comunicados oficiales del Metro, especialmente en caso de cambios inesperados en el servicio.

No te olvides de resguardar mochilas y bolsos y permitir el libre cierre de puertas.

