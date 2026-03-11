SSC CDMX difunde tensa persecución que dejó 2 detenidos por robar 750 mil pesos en la Benito Juárez

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), Pablo Vázquez Camacho, informó que durante la tarde de este miércoles 11 de marzo, se originó una importante persecución policiaca tras el reporte de un asalto a un cuentahabiente en la alcaldía Benito Juárez.

A través de un texto publicado en redes sociales, se dio a conocer que dos sujetos a bordo de una motocicleta, asaltaron a un usuario de banco que había realizado el retiro de 750 mil pesos de una sucursal, por lo cual se dio inicio con la persecución vía terrestre y con ayuda del C2 Poniente y Centro.

#Importante | Resultado de una persecución en atención a una denuncia por un asalto a cuentahabiente en @BJAlcaldia, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Kristof "N" y Diego Andrés "N" y recuperaron 750 mil pesos.



La detención ocurrió en calles de la colonia #Peralvillo, en… pic.twitter.com/CVcNDi3z6M — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 11, 2026

Video de la persecución de la SSC CDMX en la Benito Juárez

En el video de más de un minuto de duración, se aprecia a los dos sujetos que realizaron el delito en calles de la alcaldía Benito Juárez, pasándose un par de altos, así como realizando maniobras peligrosas a bordo de su unidad vehícular.

Tras ello y luego de la persecución por cámaras del C2 Poniente y Centro de la CDMX, un par de patrullas y varios uniformados lograron interceptar a los dos delincuentes en calles de la colonia Peralvillo en la alcaldía Cuauhtémoc.

En el video que se difundió, se ve el momento exacto en el cual los dos delincuentes intentaron huir de la zona al ver que estaban siendo rodeados por los oficiales. En ese momento, quedaron detenidos dos sujetos identificados como Kristof “N” y Diego Andrés “N”.

Recuperan 750 mil pesos tras asalto en la CDMX

Vale la pena mencionar que Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer que los dos sujetos fueron detenidos y quedaron a disposición del Ministerio Público, el cual se encargará de determinar la situación legal de cada uno de los implicados.

“Reconozco la pronta actuación de las y los policías que participaron en estos hechos por demostrar el compromiso y vocación de servicio con la ciudadanía”, señaló el titular de la SSC CDMX tras la persecución.

Formas más seguras de retirar dinero en efectivo en sucursales

Para evitar un asalto tras un retiro de dinero en efectivo en sucursales bancarias, siempre se recomienda seguir los siguientes puntos:

Acudir acompañada o acompañado de policías que escolten el trayecto

Usar rutas diferentes a las utilizadas comúnmente en tus trayectos al trabajo u hogar

Siempre verificar que no estén personas sospechosas a las afueras de las sucursales

