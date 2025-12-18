Videos de la persecución y detención de extorsionadores en la colonia Cuauhtémoc, CDMX

Durante la mañana de este jueves 18 de diciembre se registró una intensa movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), esto tras una fuerte balacera en calles de la colonia Cuauhtémoc ubicada en la alcaldía con el mismo nombre.

Información oficial emitida por la misma SSC CDMX, señala que los hechos violentos se originaron tras una llamada telefónica al área especializada de combate al delito de extorsión, motivo por el cual decenas de elementos de seguridad se movilizaron con la finalidad de ubicar y detener a los delincuentes.

¿Cómo fue la balacera y persecución en la colonia Cuauhtémoc?

Luego de varios minutos de darse a conocer el operativo que se montó en calles de la colonia Cuauhtémoc tras la balacera y persecución para detener a los delincuentes, a través de las diferentes plataformas de las redes sociales se comenzaron a difundir imágenes y videos del momento exacto del enfrentamiento entre la SSC CDMX y los presuntos extorsionadores.

Se registra balacera en la colonia Cuauhtémoc.



Al parecer se trata de un operativo contra extorsión, hasta el momento hay cuatro detenidos y varios lesionados.



Vía: @isidrocorro

Imagen: Pablo Sevilla

En las imágenes compartidas principalmente en X y Facebook, se escuchan las detonaciones de armas de fuego al interior de un predio de la colonia ya mencionada, así como a los helicópteros de la misma SSC CDMX laborando para ubicar a los sujetos señalados.

#MexiciViolento

Se desata balacera, ahora, en curso en la Cuahutémoc.

Colonia Juárez, número 43 de Río Ebro.

Siete detenidos por elementos de la @SSC_CDMX, que dispararon y están huyendo entre las calles.

Al parecer se trata de un operativo contra la extorsión.

En otros videos compartidos vía redes sociales, se aprecian a los elementos especiales de la SSC CDMX ingresando a varios domicilios de la colonia Cuauhtémoc para dar con los supuestos extorsionadores, los cuales iniciaron con las agresiones y buscaron refugiarse en predios privados.

Así se escucharon los plomazos en la Cuauhtémoc

Hay cuatro detenidos por @SSC_CDMX y un policía lesionado.

¿Qué se sabe de la balacera en la colonia Cuauhtémoc?

De acuerdo con la información oficial emitida por la SSC CDMX, tras la llamada para denunciar un caso de extorsión en contra de una empresa de paquetería dentro de la colonia ya referida, se implementaron acciones de vigilancia fija y móviles para proteger a las posibles víctimas.

Se establecieron vigilancias fijas, móviles y discretas en la zona para proteger a las posibles víctimas e identificar a los probables responsables que, de acuerdo con los trabajos de inteligencia, acudirían al lugar y, con esto desarrollar la investigación del caso señaló la SSC CDMX.

Fue tras ello, que se observó que los presuntos extorsionadores contaban con armas de fuego al momento de llegar al predio en cuestión para solicitar la paga, por lo cual ante el inminente riesgo los efectivos intervinieron para su detención.

En ese momento, uno de los presuntos responsables comenzó a realizar disparos en su contra por lo que, al ver en riesgo su vida y la de las demás personas en el sitio, repelieron la agresión informó la SSC CDMX.

