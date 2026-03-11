Marcha y bloqueos paralizan calles de CDMX hoy miércoles
A lo largo del día se llevarán a cabo movilizaciones en diferentes alcaldías de la capital provocando tráfico pesado.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones para hoy 11 de marzo se tienen previstas manifestaciones y bloqueos en distintas alcaldías y si quieres evitar el tráfico te recomendamos tomar previsiones.
Marcha provoca cierres en alcaldía Cuauhtémoc
Integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica llevarán a cabo una marcha a las 07:30 horas de la Comisión Federal de Electricidad ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 164, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc hacia Palacio Nacional. Se prevé un aforo de 2 mil 500 personas.
Lista de calles cerradas por manifestaciones
Las zonas de la capital donde se llevarán a cabo protestas son:
07:00 horas en Av. Guadalupe I. Ramírez y Prol. División del Norte, colonia San Marcos Norte, alcaldía Xochimilco.
07:30 horas en Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.
09:00 horas en Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (Zona de Goma T1) ubicado en Av. Capitán Carlos León, colonia Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza.
10:00 horas en Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
13:00 horas en : Reclusorio Preventivo Varonil Sur en Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, colonia San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco.
17:00 horas en Explanada de la Alcaldía Milpa Alta ubicada en Av. México Norte y Av. Jalisco, colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta.
