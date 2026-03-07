Metro CDMX modifica rutas en Línea 2; estaciones con horario especial a partir de hoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este fin de semana habrá modificaciones importantes en la Línea 2, que conecta Cuatro Caminos con Tasqueña en la Ciudad de México (CDMX). Los cambios se deben a trabajos de remodelación arquitectónica que se realizan en varias estaciones del tramo central.

Recuerda que, por trabajos de remodelación en la Línea 2 del @MetroCDMX, este sábado las estaciones Allende, Zócalo, Pino Suárez (L1 y L2) y Bellas Artes (L2 y L8) concluyen servicio a las 20:00 h y reabrirán el lunes a las 5:00 h.

A partir de las 20:00 horas de este sábado, algunas estaciones suspenderán operaciones y el servicio se dividirá en dos circuitos. Las autoridades recomendaron a los usuarios planear sus traslados con anticipación, ya que los tiempos de viaje podrían aumentar debido al cierre parcial de la línea.

Horarios de la Línea 2 del Metro a partir de esta noche

El STC detalló que el ajuste en la Línea 2 el Metro comenzará la noche de este sábado y se mantendrá durante todo el domingo. Las estaciones afectadas forman parte del tramo con mayor flujo de pasajeros en el centro de la capital.

¿Qué estaciones suspenden servicio?

Las estaciones que suspenderán operaciones son:



Allende

Zócalo

Pino Suárez (incluida la conexión con Línea 1)

Bellas Artes (conexión con Línea 8)

Además, otras estaciones que ya habían aplicado cierres durante fines de semana anteriores también dejarán de operar en el mismo horario:



San Antonio Abad

Chabacano

Viaducto

Todas permanecerán cerradas durante el domingo y reanudarán operaciones normales el lunes.

¿Qué tramos de la Línea 2 seguirán operando?

Para mantener la movilidad de los usuarios, la Línea 2 el Metro funcionará en dos circuitos independientes:



Circuito Norte: Cuatro Caminos a Hidalgo

Circuito Sur: Tasqueña a Xola

Con este esquema se busca evitar la suspensión total del servicio. Los trenes continuarán operando en ambos extremos de la línea, aunque sin conexión directa entre estos tramos.

¿Cómo me puedo trasladar en el tramo cerrado?

El Metro informó que el tramo sin servicio contará con apoyo de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). Estas unidades cubrirán el recorrido por superficie entre las estaciones:



Xola – Hidalgo

Hidalgo – Xola

Este transporte alterno permitirá a los usuarios completar su viaje mientras se realizan las obras. Aun así, el STC recomienda salir con mayor tiempo de anticipación y considerar posibles retrasos durante el fin de semana.