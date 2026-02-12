¿Tu estación es “foco rojo”? Metro CDMX registra 2 peleas al día y estas son las líneas más conflictivas

En promedio, dos peleas al día se registran en los vagones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX), una problemática que no solo afecta la convivencia entre usuarios, sino que también ha provocado interrupciones acumuladas equivalentes a seis días de servicio en los últimos cuatro años.

De acuerdo con una solicitud de información a la Subdirección General de Operación que es públiuca, tan solo en 2023 y lo que va de 2026 se contabilizaron 686 casos en estaciones consideradas como focos rojos por la recurrencia de estos incidentes.

¿En qué estaciones del Metro CDMX se registran más riñas?

Los datos oficiales señalan que las estaciones donde se concentran el mayor número de altercados son:



Hidalgo, Chabacano y Tacuba ( Línea 2

( Lázaro Cárdenas y Pantitlán (Línea 9)

(Línea 9) Guerrero (Línea 3)

Horarios en los que se concentran las peleas dentro del Metro CDMX

Estas estaciones coinciden con puntos de alta afluencia y correspondencia entre líneas, lo que incrementa la saturación en horarios pico.

Precisamente, los momentos con más reportes de riñas son las 08:30 horas, alrededor de las 14:00 horas y entre las 18:00 y 19:00 horas, franjas que corresponden a entradas y salidas laborales y escolares.

Cambio de horario de la Línea 2 del Metro CDMX por remodelación

Motivos de las peleas en el transporte público de la CDMX

Entre los principales detonantes se encuentran empujones por la aglomeración, discusiones por espacios reducidos y forcejeos por un asiento.

Usuarios han documentado en redes sociales enfrentamientos que escalan rápidamente a golpes, incluso con menores presentes.

¿Qué hacer en caso de una pelea en el Metro CDMX?

El STC ha informado que no cuenta con un documento específico con la denominación de “protocolo” para riñas dentro de vagones; no obstante, precisó que cuando ocurre una agresión que pone en riesgo la integridad física de una persona, elementos policiales intervienen de inmediato y activan los procedimientos correspondientes conforme a la ley.

Entre 2025 y finales de enero de 2026, 891 personas fueron remitidas al juzgado cívico por participar en este tipo de conductas.

🚇 Policías sacan cargando a mujer del Metro (@MetroCDMX) tras reportes sobre que iba molestando a los otros pasajeros. El video se ha vuelto viral en redes sociales



🎥: @MetroViralMx pic.twitter.com/VQa9StnaVh — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 1, 2026

Recomendaciones en caso presenciar una pelea en el Metro

Si presencias una riña en el Metro, estas son algunas recomendaciones básicas:



Evita intervenir físicamente para no exponerte a lesiones

para no exponerte a lesiones Activa la palanca de emergencia solo si la situación pone en riesgo la vida de alguien

solo si la situación pone en riesgo la vida de alguien Da aviso inmediato al personal del Metro o a policías auxiliares en andenes

en andenes Aléjate del punto de conflicto

Protege a menores o personas vulnerables

La recurrencia de estos hechos evidencia un reto pendiente: mejorar la cultura cívica y reforzar medidas preventivas en horas de mayor demanda.

