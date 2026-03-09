Colapsa edificio cerca del Metro San Antonio Abad; hay trabajadores atrapados

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que un edificio en proceso de demolición localizado en la calzada San Antonio Abad sufrió un colapso no controlado que provocó que varios trabajadores quedaran atrapado; el Cuerpo de Bomberos de la CDMX ya rescató a dos de ellos y se mantiene la búsqueda de tres más.

El edificio estaba cerca de la sede de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y que los servicios de emergencia de la capital ya atienden la situación. Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega pide a la ciudadanía eviar el área del derrumbe, y mantenerse informada por canales oficiales

Atendemos derrumbe de tres niveles en un edificio ubicado en la Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc. #AlMomento, hemos rescatado a dos personas reportadas al interior de la estructura, activamos a nuestra célula homo-canina para la localización de tres personas más. Continúo… pic.twitter.com/6G4rtHSHdD — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 9, 2026

Confirman tres trabajadores atrapados en derrumbe de San Antonio Abad

El edificio que colapsó se encontraba en proceso de demolición, pero un error provocó un terrible accidente en el que algunos trabajadores resultaron heridos y algunos más incluso quedaron atrapados bajo los escombros.

Al inmueble, ubicado en la calzada San Antonio Abad, en el cruce de las calles Alfredo Chavero y Gutiérrez Nájera, acudieron elementos del cuerpo de Bomberos y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

Lograron rescatar a dos personas atrapadas y poco después se confirmó que otras tres se mantienen bajo los escombros, por lo que activaron a la célula homo-canina para la localización de los mismos y proceder con las labores de rescate.

La misma jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, acudió a la zona del colapso para supervisar las obras de rescate; a la par, se informa que las labores han afectado la circulación en la zona.

Me encuentro en la @AlcCuauhtemocMx junto a la titular de la @SGIRPC_CDMX, @VenegasUrzua donde ya se están coordinando los trabajos de los equipos de emergencias que atienden el colapso de un edificio en la colonia Tránsito. Seguiremos informando. pic.twitter.com/0fhCEveUYC — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 9, 2026

Alternativas viales tras derrumbe en San Antonio Abad

Las autoridades tuvieron que cerrar la zona por los trabajos de rescate tras el derrumbe de un edificio cerca del metro San Antonio Abad. El cierre es en dirección al norte, a la altura de la calle José Othón, por lo que las alternativas viales son:



Eje Central

Isabel la Católica

Eje 2

Eje 3 Oriente