Sal con tiempo: Estaciones cerradas y horario del Metro CDMX por marcha del 8M y remodelación de la Línea 2

Este domingo 8 de marzo de 2026, el transporte público en la Ciudad de México (CDMX) presenta modificaciones importantes debido a dos factores principales: la marcha por el Día Internacional de la Mujer y los trabajos de remodelación que continúan en la Metro, particularmente en la Línea 2.

Autoridades del sistema de transporte capitalino informaron que varias estaciones permanecerán cerradas o con servicio limitado durante este domingo, por lo que recomendaron a los usuarios tomar previsiones y buscar rutas alternas si planean desplazarse por el centro de la capital.

El Metro informa que en el marco de los trabajos de remodelación arquitectónica que se realizan en la Línea 2, se aplicará el siguiente horario especial en las estaciones: Allende, Zócalo, Pino Suárez Líneas 1 y 2; Bellas Artes, Líneas 2 y 8, las cuales concluirán servicio a las…

¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hoy 8 de marzo de 2026?

Debido a la remodelación arquitectónica en la Línea 2 del Metro y la marcha del 8M, varias estaciones permanecerán sin servicio durante este domingo.

Las estaciones cerradas son:



Allende (Línea 2)

(Línea 2) Zócalo/Tenochtitlán (Línea 2)

(Línea 2) Pino Suárez (Líneas 1 y 2)

(Líneas 1 y 2) Bellas Artes (Líneas 2 y 8)

(Líneas 2 y 8) San Antonio Abad (Línea 2)

(Línea 2) Chabacano (Línea 2)

(Línea 2) Viaducto (Línea 2)

Además, el sistema mantiene horarios especiales de operación en los tramos intervenidos por las obras.

Cambio de horario de la Línea 2 del Metro CDMX por remodelación

Horarios por remodelación en Línea 2

Conviene recordar que los domingos no hay servicio en diversas estaciones, sin embargo, este fin de semana se unen Pino Suárez y Bellas Artes, que funcionan como puntos de correspondencia con otras líneas.

No obstante, el Metro mantiene operación normal en los siguientes tramos:



Cuatro Caminos – Hidalgo

Xola – Tasqueña

¿Qué estaciones del Metrobús CDMX podrían cerrar por la marcha 8M

El Metrobús CDMX también anunció ajustes en su operación debido al paso de los contingentes que participan en la marcha del 8M, además del ciclotón que se realiza sobre Paseo de la Reforma cada semana.

De acuerdo con el sistema, algunas estaciones podrían suspender temporalmente el servicio a lo largo del día.

SEGUIMIENTO: Marcha 8M por el Día Internacional de la Mujer en CDMX Colectivas y familias se unen este 8 de marzo para exigir justicia e igualdad; evita contratiempos al conocer los cierres viales y alternativas en el Centro Histórico. 08 marzo, 2026

Las afectaciones previstas son:



Línea 1 : cierre en estaciones Reforma y Hamburgo

: cierre en estaciones Reforma y Hamburgo Línea 3: suspensión en Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas

suspensión en Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas Línea 4 :

Sin servicio en el tramo Buenavista – Amajac (Ruta Sur) Sin servicio en el tramo Buenavista – Bellas Artes (Ruta Norte)

: Línea 7: posibles cierres en el tramo Hidalgo – Campo Marte

Autoridades del sistema pidieron a los usuarios mantenerse atentos a los avisos oficiales en redes sociales y considerar tiempos adicionales de traslado, ya que los cierres podrían modificarse dependiendo del avance de la movilización.

