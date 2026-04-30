Retrasos en Líneas 2, 3 y 8 del Metro; estaciones cerradas del Metrobús CDMX hoy Día del Niño

Hoy es Día del Niño y aunque se trata de una fecha festiva, el transporte público de la Ciudad de México (CDMX) presenta afectaciones desde las primeras horas del día.
De acuerdo a reportes ciudadanos y a las autoridades de la capital, tres estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentan retrasos significantes; mientras que algunas estaciones del Metrobús permanecerán cerradas este jueves 30 de abril.
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¿Cómo va el Metro CDMX hoy jueves?
Si tienes que utilizar hoy el Metro CDMX, conoce cómo van las estaciones:
- Retrasos de más 10 minutos en la Línea 2, especialmente en dirección Taxqueña
- Retrasos de más de 10 minutos en la Línea 3; autoridades aseguran que se agiliza la circulación y salida de trenes desde las terminales
- Retrasos de más de 15 minutos en la Línea 8, especialmente en dirección Garibaldi
- Retrasos de más de 10 minutos en la Línea A; autoridades aseguran que se agiliza la circulación en todas las estaciones
Estaciones cerradas del Metro CDMX
El STC informó que las estaciones Auditorio (L7) y San Antonio Abad (L2) están cerradas; sin embargo, conviene mencionar que desde las 22:00 horas de este día quedarán sin servicio Portales y Nativitas, ambas de la línea azul.
Metrobús CDMX avanza de la siguiente manera el 30 de abril
El Metrobús CDMX también presenta afectaciones en la circulación de la red; así avanzan:
- Retrasos de más de 10 minutos en la Línea 5
- La Línea 6 sin servicio de Hospital Infantil La Villa y De los Misterios; el servicio de El Rosario a Villa de Aragón, pero con desvió de la ruta normal
- Por evento en la alcaldía Gustavo A. Medero, la Línea 7 está sin servicio De los Misterios y GAM; la ruta también está con desvío
Las estaciones sin servicio permanecerán así sólo este jueves de 05:00 a las 22:00 horas.
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