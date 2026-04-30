Retrasos en Líneas 2, 3 y 8 del Metro; estaciones cerradas del Metrobús CDMX hoy Día del Niño

Hoy es Día del Niño y aunque se trata de una fecha festiva, el transporte público de la Ciudad de México (CDMX) presenta afectaciones desde las primeras horas del día.

De acuerdo a reportes ciudadanos y a las autoridades de la capital, tres estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentan retrasos significantes; mientras que algunas estaciones del Metrobús permanecerán cerradas este jueves 30 de abril.

#MetroAlMomento:

Recuerda que las estaciones Auditorio de la Línea 7 y San Antonio Abad de la Línea 2, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2,… pic.twitter.com/2e9FiJLd0u — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 30, 2026

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¿Cómo va el Metro CDMX hoy jueves?

Si tienes que utilizar hoy el Metro CDMX, conoce cómo van las estaciones:

Retrasos de más 10 minutos en la Línea 2 , especialmente en dirección Taxqueña

, especialmente en dirección Taxqueña Retrasos de más de 10 minutos en la Línea 3 ; autoridades aseguran que se agiliza la circulación y salida de trenes desde las terminales

; autoridades aseguran que se agiliza la circulación y salida de trenes desde las terminales Retrasos de más de 15 minutos en la Línea 8 , especialmente en dirección Garibaldi

, especialmente en dirección Garibaldi Retrasos de más de 10 minutos en la Línea A; autoridades aseguran que se agiliza la circulación en todas las estaciones

Estaciones cerradas del Metro CDMX

El STC informó que las estaciones Auditorio (L7) y San Antonio Abad (L2) están cerradas; sin embargo, conviene mencionar que desde las 22:00 horas de este día quedarán sin servicio Portales y Nativitas, ambas de la línea azul.

Metrobús CDMX avanza de la siguiente manera el 30 de abril

El Metrobús CDMX también presenta afectaciones en la circulación de la red; así avanzan:

Retrasos de más de 10 minutos en la Línea 5

La Línea 6 sin servicio de Hospital Infantil La Villa y De los Misterios ; el servicio de El Rosario a Villa de Aragón, pero con desvió de la ruta normal

; el servicio de El Rosario a Villa de Aragón, pero con desvió de la ruta normal Por evento en la alcaldía Gustavo A. Medero, la Línea 7 está sin servicio De los Misterios y GAM; la ruta también está con desvío

Las estaciones sin servicio permanecerán así sólo este jueves de 05:00 a las 22:00 horas.

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