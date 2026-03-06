Ruta y recomendaciones para asistir a la Marcha 8M en CDMX

El próximo domingo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y en la CDMX se llevará a cabo una marcha lo que provocará cierres viales en distintas zonas de la capital y para que tomes previsiones, aquí te decimos cuál es la ruta.

Ruta de la marcha del 8M en CDMX

La convocatoria esta programada a las 11:30 horas y el contingente principal comenzará a la marcha a las 12:00 del día.

De acuerdo con la convocatoria, el punto de reunión será en la Glorieta de las Mujeres que Luchan ubicado en Paseo de la Reforma 96 en la colonia Tabacalera. Aunque también saldrán contingentes del Monumento a la Madre, Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución.

Posteriormente el contingente avanzará sobre Reforma, para luego caminar sobre Avenida Juárez, Calle 5 de mayo, hasta llegar al Zócalo de la CDMX.

Recomendaciones para asistir a la marcha 8M

Colectivas feministas y organizaciones compartieron algunas medidas para participar de forma segura en la marcha:

Planea tu ruta y revisa los puntos de concentración y vías alternas

Llega con anticipación y ubica el contingente con el que te identificarás

Utiliza ropa y calzado cómodo

No olvides llevar agua y protector solar

Porta una identificación oficial y anota con plumón en tu brazo un número de contacto de emergencia

Leva tu celular con pila suficiente y una power bank.

Comparte tu ubicación en tiempo real

Mantente en grupo y evita desplazarse sola

Evita confrontaciones y no respondas a provocaciones

Motociclista agredió mujeres durante la marcha del 8M

