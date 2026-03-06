Viernes con tráfico por bloqueos, rodadas y eventos provocarán cierres viales en CDMX
El C5 dio a conocer cuáles son las calles que tendrán afectaciones este viernes por las manifestaciones que se llevarán a cabo.
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX informó en qué alcaldías se tienen previstos cortes a la circulación por bloqueos y manifestaciones hoy viernes y recomendó a los automovilistas tomar previsiones.
¿En dónde habrá bloqueos hoy?
Con base en la información de la Agenda de Movilizaciones se tienen previstas afectaciones viales en:
- 07:00 horas en Palacio Nacional Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
- 10:30 horas en Juzgados Penales de la Ciudad de México en Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
- 11:00 horas en Plaza de las Familias Buscadoras en Av. Niños Héroes No. 130, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc y en Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. Medellín No. 33, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.
- 12:00 horas en Escuela Nacional Preparatoria No. 2 “Erasmo Castellanos Quinto" ubicado en Av. Río Churubusco No. 1418, colonia Carlos Zapata Vela, alcaldía Iztacalco.
- 13:00 horas en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.
Rodadas y eventos artísticos
También se llevará a cabo una rodada en patines a las 20:00 horas en Fuente de las Náyades, Alameda Central en Av. Hidalgo, colonia Centro con destino a Deportivo 5 de Mayo, Manuel González No. 267, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.
Habrá eventos artísticos en Glorieta de Insurgentes, Frontón México, Teatro Telcel, Auditorio Nacional, Arena Ciudad de México, Teatro Metropólitan.
