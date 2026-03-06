Viernes con tráfico por bloqueos, rodadas y eventos provocarán cierres viales en CDMX

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX informó en qué alcaldías se tienen previstos cortes a la circulación por bloqueos y manifestaciones hoy viernes y recomendó a los automovilistas tomar previsiones.

¿En dónde habrá bloqueos hoy?

Con base en la información de la Agenda de Movilizaciones se tienen previstas afectaciones viales en:



07:00 horas en Palacio Nacional Plaza de la Constitución , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.



en , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. 10:30 horas en Juzgados Penales de la Ciudad de México en Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.



en Juzgados Penales de la Ciudad de México en Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. 11:00 horas en Plaza de las Familias Buscadoras en Av. Niños Héroes No. 130, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc y en Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. Medellín No. 33, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.



en Plaza de las Familias Buscadoras en Av. Niños Héroes No. 130, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc y en Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. Medellín No. 33, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. 12:00 horas en Escuela Nacional Preparatoria No. 2 “Erasmo Castellanos Quinto" ubicado en Av. Río Churubusco



en Escuela Nacional Preparatoria No. 2 “Erasmo Castellanos Quinto" ubicado en 13:00 horas en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Rodadas y eventos artísticos

También se llevará a cabo una rodada en patines a las 20:00 horas en Fuente de las Náyades, Alameda Central en Av. Hidalgo, colonia Centro con destino a Deportivo 5 de Mayo, Manuel González No. 267, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

Habrá eventos artísticos en Glorieta de Insurgentes, Frontón México, Teatro Telcel, Auditorio Nacional, Arena Ciudad de México, Teatro Metropólitan.

