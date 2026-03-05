Retrasos de hasta 20 minutos en las líneas B, 3 y A del Metro de la CDMX hoy jueves 5 de marzo

La mañana de este jueves 5 de marzo se registraron retrasos y saturación en distintas líneas del Metro de la Ciudad de México (CDMX), particularmente en las líneas B, 3 y A, donde usuarios reportaron tiempos de espera de entre 15 y más de 20 minutos para abordar un tren.

Desde temprano, pasajeros señalaron en redes sociales que varios trenes permanecían detenidos en estaciones base o tardaban demasiado en llegar, lo que provocó aglomeraciones en los andenes durante la hora pico.

#MetroAlMomento:

Comienza a registrarse afluencia alta en las Líneas 3, 8, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.

Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.

Toma previsiones.… pic.twitter.com/JSMlmPKU79 — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 5, 2026

El propio sistema de transporte informó que comenzó a registrarse alta afluencia de usuarios, lo que podría impactar los tiempos de espera.

“Comienza a registrarse afluencia alta en las Líneas 3, 8, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio”, informó el Metro en sus canales oficiales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Retrasos en Líneas B, 3 y A del Metro CDMX

Los reportes más constantes se registraron en la Línea B, que conecta Ciudad Azteca con Buenavista, donde usuarios denunciaron que los trenes tardaban más de 20 minutos en arribar a las estaciones.

Ante las quejas, el Metro respondió que se trabaja para acelerar la salida de trenes desde las terminales y pidió a los pasajeros colaborar para evitar más demoras.

“Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B. Permite el libre cierre de puertas y usa la palanca solo en caso de alguna emergencia”, indicó el sistema a los usuarios.

Cambio de horario de la Línea 2 del Metro CDMX por remodelación

En otras líneas también se reportaron problemas durante la mañana:



Línea 3 : retrasos de más de 15 minutos, principalmente en estaciones base donde algunos trenes permanecieron detenidos y no abrían puertas

: retrasos de más de 15 minutos, principalmente en estaciones base donde algunos trenes permanecieron detenidos y no abrían puertas Línea A : pasajeros reportaron esperas cercanas a los 15 minutos y acumulación de usuarios en varios andenes

: pasajeros reportaron esperas cercanas a los 15 minutos y acumulación de usuarios en varios andenes Línea 8: comienza a registrar alta afluencia, lo que podría provocar mayor saturación conforme avance la jornada

Metrobús reporta servicio sin afectaciones pese a quejas de usuarios

En paralelo, usuarios del Metrobús de la CDMX reportaron que no pasaban unidades en la estación Doctor Gálvez, situación que generó filas y tiempos de espera más largos de lo habitual; no obstante, el organismo operador señaló que, hasta ese momento, las siete líneas del sistema funcionaban con normalidad.

¿Tu estación es "foco rojo"? Metro CDMX registra 2 peleas al día y estas son las líneas más conflictivas Más que simples empujones: las riñas en el STC han acumulado 144 horas de retrasos; conoce las estaciones y horarios con mayor riesgo de conflicto. 12 febrero, 2026

“Te informamos que, al momento, las siete líneas de Metrobús se mantienen sin afectación”, respondió el sistema en redes sociales, donde también compartió la plataforma para consultar el estado del servicio en tiempo real.

Los retrasos y la alta afluencia en el transporte público capitalino suelen intensificarse durante las primeras horas del día, por lo que autoridades recomiendan a los usuarios tomar previsiones y mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de iniciar su traslado.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.