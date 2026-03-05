Chatbot Xoli, la herramienta para descubrir zonas culturales, actividades y rutas de transporte en CDMX

Si eres mexicano o extranjero y quieres conocer las zonas culturales y turísticas de la CDMX de forma fácil y rápida puedes utilizar el Chatbot Xoli que te podrá dar opciones de movilidad y lugares que puedes visitar mientras estés en la capital.

¿Cómo funciona el chatbot Xoli?

El Chatbot funciona de forma muy simple, solo tienes que mandar un mensaje de texto al número 5565659395 para iniciar la conversación.

Envía el primer mensaje con la palabra "Hola" para iniciar la conversación. Cuando registre la interacción te solicitará seleccionar el idioma para comenzar la conversación.

Una vez que la opción fue seleccionada el chatbot arrojará un menú para preguntarte ¿qué quieres hacer hoy? Y puedes escoger entre Museos, festivales, restaurantes, hospedaje, movilidad y transporte o sobre la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Qué servicios y actividades se pueden consultar?

La herramienta está diseñada para ser un mapa donde podrás acceder a:

Agenda Cultural: Cartelera de museos, exposiciones y eventos especiales

Gastronomía: Recomendaciones de lugares para comer y rutas culinarias

Rutas Turísticas: Guías personalizadas para recorrer los puntos emblemáticos de la capital

Logística: Información sobre transporte y movilidad para llegar a algún lugar

Chatbot Xoli para el Mundial 2026

El Chatbot contará con toda la información necesaria de las actividades relacionadas al Mundial 2026, desde zonas de fans hasta eventos oficiales para que no te pierdas ninguno. Además, proporcionará avisos sobre cierres viales, horarios especiales del metro y puntos de asistencia ciudadana.

