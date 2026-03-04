inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Retrasos en 5 líneas del Metro CDMX y ruta Buenavista–Tenayuca del Metrobús hoy miércoles 4 de marzo

Retrasos en 5 líneas del Metro CDMX y ruta Buenavista–Tenayuca del Metrobús hoy miércoles 4 de marzo

¡Toma precauciones! Reportan retrasos superiores a 20 minutos y trenes llenos en las Líneas B, 3, 5, 8 y 12; esto es lo que está pasando en las terminales críticas.

Metro CDMX
Líneas B, 3, 5 y 8 registran retrasos superiores a 20 minutos|Metro CDMX | X

Escrito por: Ximena Ochoa

La mañana de este miércoles 4 de marzo se registran complicaciones en distintas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX), donde usuarios reportan largos tiempos de espera, trenes saturados y unidades detenidas entre estaciones.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, la Línea B es una de las más afectadas, con retrasos que superan los 20 minutos y aglomeraciones importantes en los andenes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasa en la Línea B del Metro hoy miércoles 4 de marzo?

Usuarios de la Línea B señalaron que los trenes se detienen tanto en estaciones como en tramos intermedios, lo que ha provocado acumulación de pasajeros y retrasos en sus traslados hacia zonas como Ciudad Azteca y Buenavista.

Ante las quejas, el Metro informó a través de sus canales oficiales: “Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B”; no obstante, pasajeros afirman que la marcha continúa intermitente y que los convoyes tardan en arribar a los andenes.

Cambio de horario de la Línea 2 del Metro CDMX por remodelación

Retrasos en Línea 3, Línea 5 y Línea 8 del Metro CDMX hoy

Además de la Línea B, otras rutas del Metro presentan afectaciones esta mañana:

  • Línea 3: se reportan esperas superiores a 15 minutos en dirección a Universidad, con estaciones saturadas desde Indios Verdes y alta demanda en correspondencias hacia el centro de la ciudad.
  • Línea 5: usuarios indican demoras mayores a 20 minutos, principalmente en la estación Politécnico, donde los andenes lucen con gran concentración de pasajeros en hora pico.
  • Línea 8: los tiempos de espera rebasan los 10 minutos y, según testimonios, los trenes llegan con cupo lleno, lo que complica el ascenso en estaciones intermedias.
  • Línea 12: también se registran retrasos en estaciones base, lo que ha generado acumulación de personas desde temprano.

Retraso en Metrobús Línea 6 y ruta Buenavista–Tenayuca

El servicio del Metrobús tampoco opera con normalidad. En la Línea 6 se reporta demora en la llegada de unidades a distintas estaciones.

Además, la ruta que corre de Buenavista a Tenayuca presenta retrasos superiores a 30 minutos. Ante ello, el sistema informó: “En este momento, las unidades se encuentran incorporando conforme a lo programado, en breve la pantalla de la estación estará indicando la unidad que llegará”.

Las afectaciones coinciden con la hora de mayor demanda, por lo que autoridades recomiendan anticipar traslados y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Metro CDMX Metrobús CDMX Transporte público CDMX

LO MÁS VISTO