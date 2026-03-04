Retrasos en 5 líneas del Metro CDMX y ruta Buenavista–Tenayuca del Metrobús hoy miércoles 4 de marzo
¡Toma precauciones! Reportan retrasos superiores a 20 minutos y trenes llenos en las Líneas B, 3, 5, 8 y 12; esto es lo que está pasando en las terminales críticas.
La mañana de este miércoles 4 de marzo se registran complicaciones en distintas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX), donde usuarios reportan largos tiempos de espera, trenes saturados y unidades detenidas entre estaciones.
De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, la Línea B es una de las más afectadas, con retrasos que superan los 20 minutos y aglomeraciones importantes en los andenes.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 25° C Mín. 10° C pic.twitter.com/kiJX94uWFe— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 4, 2026
¿Qué pasa en la Línea B del Metro hoy miércoles 4 de marzo?
Usuarios de la Línea B señalaron que los trenes se detienen tanto en estaciones como en tramos intermedios, lo que ha provocado acumulación de pasajeros y retrasos en sus traslados hacia zonas como Ciudad Azteca y Buenavista.
Ante las quejas, el Metro informó a través de sus canales oficiales: “Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B”; no obstante, pasajeros afirman que la marcha continúa intermitente y que los convoyes tardan en arribar a los andenes.
Retrasos en Línea 3, Línea 5 y Línea 8 del Metro CDMX hoy
Además de la Línea B, otras rutas del Metro presentan afectaciones esta mañana:
- Línea 3: se reportan esperas superiores a 15 minutos en dirección a Universidad, con estaciones saturadas desde Indios Verdes y alta demanda en correspondencias hacia el centro de la ciudad.
- Línea 5: usuarios indican demoras mayores a 20 minutos, principalmente en la estación Politécnico, donde los andenes lucen con gran concentración de pasajeros en hora pico.
- Línea 8: los tiempos de espera rebasan los 10 minutos y, según testimonios, los trenes llegan con cupo lleno, lo que complica el ascenso en estaciones intermedias.
- Línea 12: también se registran retrasos en estaciones base, lo que ha generado acumulación de personas desde temprano.
Retraso en Metrobús Línea 6 y ruta Buenavista–Tenayuca
El servicio del Metrobús tampoco opera con normalidad. En la Línea 6 se reporta demora en la llegada de unidades a distintas estaciones.
Además, la ruta que corre de Buenavista a Tenayuca presenta retrasos superiores a 30 minutos. Ante ello, el sistema informó: “En este momento, las unidades se encuentran incorporando conforme a lo programado, en breve la pantalla de la estación estará indicando la unidad que llegará”.
Las afectaciones coinciden con la hora de mayor demanda, por lo que autoridades recomiendan anticipar traslados y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.
