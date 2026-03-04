Retrasos en 5 líneas del Metro CDMX y ruta Buenavista–Tenayuca del Metrobús hoy miércoles 4 de marzo

La mañana de este miércoles 4 de marzo se registran complicaciones en distintas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX), donde usuarios reportan largos tiempos de espera, trenes saturados y unidades detenidas entre estaciones.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, la Línea B es una de las más afectadas, con retrasos que superan los 20 minutos y aglomeraciones importantes en los andenes.

¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 25° C Mín. 10° C pic.twitter.com/kiJX94uWFe — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 4, 2026

¿Qué pasa en la Línea B del Metro hoy miércoles 4 de marzo?

Usuarios de la Línea B señalaron que los trenes se detienen tanto en estaciones como en tramos intermedios, lo que ha provocado acumulación de pasajeros y retrasos en sus traslados hacia zonas como Ciudad Azteca y Buenavista.

Ante las quejas, el Metro informó a través de sus canales oficiales: “Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B”; no obstante, pasajeros afirman que la marcha continúa intermitente y que los convoyes tardan en arribar a los andenes.

Además de la Línea B, otras rutas del Metro presentan afectaciones esta mañana:



Línea 3 : se reportan esperas superiores a 15 minutos en dirección a Universidad, con estaciones saturadas desde Indios Verdes y alta demanda en correspondencias hacia el centro de la ciudad.

: se reportan en dirección a Universidad, con estaciones saturadas desde Indios Verdes y alta demanda en correspondencias hacia el centro de la ciudad. Línea 5: usuarios indican demoras mayores a 20 minutos, principalmente en la estación Politécnico, donde los andenes lucen con gran concentración de pasajeros en hora pico.

usuarios indican principalmente en la estación Politécnico, donde los andenes lucen con gran concentración de pasajeros en hora pico. Línea 8 : los tiempos de espera rebasan los 10 minutos y, según testimonios, los trenes llegan con cupo lleno, lo que complica el ascenso en estaciones intermedias.

: los y, según testimonios, los trenes llegan con cupo lleno, lo que complica el ascenso en estaciones intermedias. Línea 12: también se registran retrasos en estaciones base, lo que ha generado acumulación de personas desde temprano.

Retraso en Metrobús Línea 6 y ruta Buenavista–Tenayuca

El servicio del Metrobús tampoco opera con normalidad. En la Línea 6 se reporta demora en la llegada de unidades a distintas estaciones.

Además, la ruta que corre de Buenavista a Tenayuca presenta retrasos superiores a 30 minutos. Ante ello, el sistema informó: “En este momento, las unidades se encuentran incorporando conforme a lo programado, en breve la pantalla de la estación estará indicando la unidad que llegará”.

Las afectaciones coinciden con la hora de mayor demanda, por lo que autoridades recomiendan anticipar traslados y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

