Evita el tráfico, habrá marchas y bloqueos que paralizarán las calles de CDMX hoy

Durante gran parte del día de hoy se llevarán a cabo marchas y bloqueos en diferentes zonas de la CDMX y si quieres evitar el tráfico te recomendamos tomar previsiones y buscar alternativas viales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿En dónde habrá marchas hoy en CDMX?

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud llevarán a cabo una marcha a las 07:00 horas en las Oficinas Centrales de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar en Gustavo E. Campa No. 54, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

Además, el Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la CDMX realizarán una movilización a las 10:45 horas en el Hemiciclo a Juárez con destino a el Edificio de Gobierno ubicado en Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo llevará a cabo una marcha en Av. Cuauhtémoc y Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés, colonia Piedad Narvarte, alcaldía Benito Juárez con destino a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Municipio Libre No. 377, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía. Benito Juárez.

Calles cerradas por bloqueos hoy

07:00 horas en Palacio Nacional Moneda y Correo Mayor, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

07:30 horas en Torre Pemex (Puerta 22) Bahía de San Hipólito No. 22, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo y en Calz. Acoxpa y Av. Canal de Miramontes, colonia Narciso Mendoza, alcaldía Tlalpan.

09:00 horas en Reclusorio Preventivo Varonil Norte en Jaime Nuno No. 155, colonia Chalma de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero.

10:00 horas en Unidad de Gestión Judicial 6 del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente ubicado en Av. Reforma No. 50, colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa y en Secretaría de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

11:00 horas en Reclusorio Preventivo Varonil Sur en Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, colonia San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco.

12:30 horas en Edificio de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

13:00 horas en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

18:30 horas en Universidad Nacional Autónoma de México (Islas) Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

20:00 horas en Av. Parque Lira y Gobernador Agustín Vicente Eguia, colonia San Miguel Chapultepec 1ª. Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

¡Mucho ojo! Estas son las multas por pasear a tus mascotas sin correa en la CDMX

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.