Multa y corralón; así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este jueves 5 de marzo

Si estabas pensando en salir de paseo o hacer trámites importantes este jueves 5 de marzo esta nota podría ser para ti, pues la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que serán los autos con engomado verde, terminación placa 1 y 2 y que cuenten holograma de verificación 1 y 2, los que no podrán transitar por el programa Hoy No Circula.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que la CAMe señaló que este programa comenzará a aplicar a partir de las 05:00 hasta las 22:00 horas, esto dentro de toda la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

Multa por no respetar el Hoy No Circula

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, no respetar el Hoy No Circula puede generar multas de entre 2 mil 346 hasta los 3 mil 519 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción cometida por los conductores.

Es importante mencionar que la policía de tránsito y autoridades autorizadas, están facultadas en remitir al corralón al vehículo infractor. Será en estos depósitos vehiculares que se deberá generar el pago de la sanción.

Autos exentos al Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Más allá de las restricciones por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex, es importante mencionar que los autos con holograma de verificación 0 y 00, así como los vehículos híbridos y eléctricos quedan completamente exentos a este programa de tránsito.

Por otro lado, motos, vehículos con placas “exentos”, así como aquellos que conduzcan con personas con discapacidad, están libres de las restricciones antes mencionadas según las especificaciones oficiales.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

A diferencia de la CDMX en donde el programa aplica en las 16 alcaldías, en el Edomex los únicos municipios en los que se aplica el Hoy No Circula antes mencionado son:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

