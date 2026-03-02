Comienza marzo y así aplica el Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex

Este martes 2 de marzo del 2026 el programa del Hoy No Circula seguirá aplicando con normalidad en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Así, todos los autos con engomado amarillo deberán estar atentos, considerando las restricciones vehiculares del programa.

Recordemos que el Hoy No Circula aplica de las 05:00 am hasta las 22:00 pm, por lo que se extiende durante la mayor parte del día. Asimismo, destaca que todos los autos con holograma 0 y 00 no tienen nada de que preocuparse, ya que pueden circular sin problemas en el Valle de México.

Autos afectados por el Hoy No Circula

Según el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los autos afectados por el Hoy No Circula son:



Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma de verificación 1 y 2

Recordemos que el programa aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en varios municipios del Estado de México, incluyendo el Valle de Toluca y el Valle de Santiago de Tianguistenco, los cuales se agregaron a mediados del 2025.

Autos que SÍ pueden circular

Pueden transitar con normalidad:



Vehículos con holograma 0 y 00, sin importar terminación de placa.

Automóviles eléctricos o híbridos.

Vehículos con engomados y terminaciones de placa no listados en las restricciones del día.

Además, los autos con permiso de verificación o de uso exclusivo para personas con discapacidad también están exentos, siempre que se encuentren debidamente registrados ante las autoridades ambientales correspondientes.

Autoridades recomiendan planear con anticipación los traslados, respetar las restricciones y verificar el estatus de su vehículo para evitar multas y contribuir a la mejora de la calidad del aire en la megaciudad.

