Hoy No Circula: Autos que deben quedarse en casa en CDMX y Edomex este 3 de marzo para no terminar en el corralón

Este martes 3 de marzo de 2026, el programa Hoy No Circula opera con normalidad en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), luego de que las autoridades reportaran calidad del aire aceptable, con nivel de riesgo moderado, según el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA).

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), no existe contingencia ambiental activa; sin embargo, las restricciones vehiculares se mantienen como parte de la estrategia permanente para reducir emisiones contaminantes, especialmente de partículas PM10 y PM2.5.

El #HoyNoCircula de este martes 3 de marzo en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

¿Qué autos no circulan hoy martes 3 de marzo en CDMX y Edomex?

Este martes no pueden circular, en un horario de 05:00 a 22:00 horas, los vehículos con:



Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma de verificación 1 y 2

La medida aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

El objetivo del programa es disminuir la carga contaminante generada por el parque vehicular, particularmente en temporadas donde las condiciones atmosféricas dificultan la dispersión de contaminantes.

Preocupa la contaminación causada por refinería Olmeca

Vehículos exentos del Hoy No Circula

No todos los automotores están sujetos a la restricción. Este martes sí pueden circular:



Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

Estas excepciones buscan garantizar la movilidad esencial y fomentar el uso de tecnologías menos contaminantes.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula en 2026?

Incumplir el programa puede representar una sanción de hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a más de tres mil pesos. Además de la multa económica, el vehículo puede ser remitido al corralón, generando costos adicionales por arrastre y estancia.

Las autoridades recomiendan revisar el calendario antes de salir de casa, organizar traslados con anticipación o utilizar alternativas como el transporte público.

Aunque la calidad del aire se mantiene en parámetros aceptables, las autoridades reiteran el llamado a evitar el uso innecesario del automóvil para prevenir repuntes en los niveles de contaminación durante los próximos días.

