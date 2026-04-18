Practicar un deporte o realizar alguna actividad artística ayuda a disminuir el estrés y puede convertirse en un hobbit, y si estas pensando en aprender a cantar, tocar un instrumento o aprender takwondo, futbol o tenis en la alcaldía Magdalena Contreras hay varias sedes de PILARES donde puedes aprender de forma gratuita.
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¿Dónde hay PILARES en la alcaldía Magdalena Contreras?
Los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) son lugares donde cualquier persona puede aprender algún deporte o hasta terminar sus estudios y en la alcaldía Magdalena Contreras existen estas sedes:
- Ferrocarril en FC de Cuernavaca 80, Barrio San Francisco.
- Huayatla en HUAYATLA 13 , Colonia PUEBLO NUEVO ALTO.
- Juventino Rosas en Alfonso Priani, La Guadalupe, La Magdalena Contreras.
- La Higuera en Higueras s/n 1 , Colonia San Bernabe Ocotepec.
- La Magdalena Atlitic en C. Cañada 8, La Magdalena.
- La Malinche en ROSA CHINA 11 , Colonia LA MALINCHE.
- Parcela en Parcela S/N , Colonia LOMAS DE SAN BERNABE,
- San Bernabé Ocotepec-Oasis en Calle Soledad s/n 1 , Colonia Pueblo de San Bernabe Ocotepec
- Tierra Unidad en Principal 52, Tierra Unida.
¿Cuáles son las actividades y qué costo tienen?
Las actividades en los PILARES son gratuitas y si estas interesado en alguna en especial deberás consultar en cuál esta disponible ya que no todas están en todas las sedes, estas son algunas de las clases disponibles:
- Ajedrez
- Box
- Cartoneria
- Música
- Robótica
- Cine
- Composición
- Dibujo
- Atletismo
- Danza
- Biciescuela
- Taichi Chuan
- Carpintería
- Composteria
- Crossfit
- Defensa personal
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