Metro y Metrobús CDMX hoy 3 de marzo: Reportan retrasos en 8 líneas, revisión de trenes y paro del SNTSTC

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) registra hoy martes 3 de marzo retrasos y aglomeraciones en al menos ocho líneas, en medio del anuncio de paros escalonados por parte del sindicato de trabajadores.

Desde primeras horas, usuarios reportaron tiempos de espera superiores a los habituales y trenes saturados en distintas estaciones.

A través de sus canales oficiales, el organismo informó que comenzó a registrarse alta afluencia en las Líneas 3, 7, 8, A y B, lo que podría generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje. Añadió que personal operativo se encuentra en estaciones y terminales para intentar agilizar el servicio.

¿Qué pasa en la Línea A y Línea B del Metro hoy 3 de marzo?

En la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz, usuarios denunciaron retrasos constantes y trenes llenos. El Metro señaló que se agiliza la circulación y la salida de los convoyes desde las terminales; sin embargo, en estaciones intermedias persisten tiempos de espera prolongados.

En la Línea B, que va de Ciudad Azteca a Buenavista, se reportaron demoras superiores a 15 minutos luego de la revisión de un tren. La autoridad confirmó que la marcha es lenta debido a esa inspección y aseguró que en breve se normalizaría la circulación. Pese a ello, pasajeros continúan informando avance intermitente.

Retrasos en Líneas 3, 5, 6, 8 y 9 del Metro CDMX

La Línea 3 presenta demoras de entre 10 y 20 minutos, principalmente en horas pico. En la Línea 5 y la Línea 8, los retrasos superan los 10 minutos, mientras que en la Línea 6 las quejas se concentran en la terminal Martín Carrera, donde el flujo de usuarios es constante; la Línea 9 también opera con demoras.

Paro escalonado del Sindicado de Trabajadores del Metro

La situación se agrava este día debido a la protesta anunciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC (SNTSTC), los trabajadores realizan una protesta de “brazos caídos”, es decir, labores más lentas y paros escalonados en las Líneas 1, 2 y 9.

En la tarjeta informativa, fechada el 27 de febrero de 2026, el sindicato señaló que, debido a la ausencia de recursos suficientes y a la falta de atención a sus solicitudes, el Consejo Nacional de Delegados determinó no laborar tiempo extra desde el 27 de febrero a las 18:00 horas.

De acuerdo al comunicado, trabajadores del STC operan bajo esquema de “brazos caídos” en puntos estratégicos|SNTSTC

Metrobús CDMX también reporta afectaciones en Línea 1

El servicio del Metrobús tampoco está exento de complicaciones. En la Línea 1, especialmente en la estación Perisur, usuarios señalaron que las pantallas dejaron de mostrar los tiempos de espera y que las unidades tardan en arribar.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre una hora estimada para la normalización total del servicio. Se recomienda a los usuarios salir con anticipación y considerar rutas alternas ante las afectaciones registradas este martes 3 de marzo.

