Derrame de aceite tras volcadura de tráiler en Tlalnepantla, Edomex, provoca cierres rumbo a CDMX; rutas alternas

La volcadura de un tráiler que transportaba aceite provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la colonia Viveros de la Loma, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México (Edomex), la mañana de este martes 3 de marzo.

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad perdió el control y terminó volcada sobre la cinta asfáltica, lo que ocasionó el derrame del producto que trasladaba.

Elementos de Protección Civil, Bomberos y policías municipales acudieron al punto para acordonar la zona y evitar riesgos mayores para automovilistas y peatones.

Ante el reporte de la volcadura de un tráiler que transportaba aceite en la colonia Viveros de la Loma en #Tlalnepantla, servicios de emergencia ya atienden el derrame y realizan labores de limpieza en el lugar.



La prevención y la respuesta oportuna protegen a #NuestraCiudad. pic.twitter.com/MfaKgjuUol — Gobierno de Tlalnepantla (@Gob_Tlalne) March 3, 2026

Rutas alternas

Debido a la reducción de carriles y cierres parciales en Viveros de la Loma, se recomienda a los conductores utilizar vías alternas para evitar congestionamientos.



Incorporarse a Periférico Norte con dirección a Naucalpan o hacia la Ciudad de México

con dirección a Naucalpan o hacia la Utilizar la autopista México-Querétaro como vía alterna para trayectos de largo recorrido

como vía alterna para trayectos de largo recorrido Desviarse por avenidas secundarias como Gustavo Baz Prada para rodear la zona afectada

para rodear la zona afectada En trayectos locales, optar por calles internas de colonias aledañas, siguiendo las indicaciones de tránsito

Sin reporte de heridos

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas de gravedad; sin embargo, las autoridades mantienen un operativo en el sitio para retirar el vehículo y realizar labores de limpieza, debido a que el aceite derramado representa un peligro por lo resbaloso del pavimento.

Tras la volcadura, personal especializado colocó material absorbente sobre la carpeta asfáltica para contener el derrame y evitar que el aceite se extendiera hacia el drenaje. Además, se realizaron maniobras con grúas para reincorporar el tráiler y liberar la vialidad.

Autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones y atender las indicaciones viales, mientras continúan los trabajos en la zona afectada.

Las autoridades reiteraron que la prevención y la respuesta oportuna son clave para proteger a la población. Se espera que en las próximas horas concluyan las labores de limpieza y se restablezca por completo la circulación en la colonia Viveros de la Loma, en Tlalnepantla.

