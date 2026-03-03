Bloqueos carreteros hoy martes 3 de marzo que paralizan la circulación
Se reportan cierres a la circulación este martes debido a bloqueos en carreteras y autopistas; conduce con precaución para evitar accidentes.
Hoy martes 3 de marzo se registran bloqueos en carreteras y autopistas que afectan la circulación de los vehículos, por lo que CAPUFE y Guardia Nacional pide a los conductores manejar con precaución.
Una de las autopistas más afectadas este martes es Acayucan-Cosoleacaque, tras un accidente que se registró en el kilómetro 27, dirección Acayucan. La circulación se cerró de manera parcial, así que se reporta tránsito vehicular.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) March 3, 2026
Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 27, dirección Acayucan. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y choque contra barrera metálica). Maneja con precaución.
Autopista México-Querétaro
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) actualizó la situación en la autopista México-Querétaro al señalar que continúa la reducción de carriles, a la altura del kilómetro 119, en dirección a Querétaro. Debido al cierre parcial se reporta carga vehicular.
☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoQuerétaro, km 129, dirección Querétaro. Se informa a las personas usuarias que continúa la reducción de carriles, debido a que el personal se encuentra realizando el trasvase de la carga.— CAPUFE (@CAPUFE) March 3, 2026
En la zona se registra carga vehicular.
Toma tus precauciones y…
Carretera Salamanca- León
La Guardia Nacional informó que hay cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 122+800, de la carretera Salamanca-León, en Guanajuato. Los conductores deben atender las indicaciones.
#TomePrecauciones en #Guanajuato se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 122+800, de la carretera Salamanca - León. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/nbZz73Ok3q— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 3, 2026
Carretera La Chicharrona-Cuencamé
En la noche de ayer 2 de marzo se registró un accidente vial cerca del kilómetro 007 + 700 de la carretera La Chicharrona-Cuencamé, en Zacatecas, lo que ocasionó el cierre parcial de circulación.
#TomePrecauciones en #Zacatecas se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 007+700, de la carretera La Chicharrona - Cuencamé. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Js3NyufWvl— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 3, 2026
