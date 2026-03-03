inklusion.png Sitio accesible
Bloqueos carreteros hoy martes 3 de marzo que paralizan la circulación

Se reportan cierres a la circulación este martes debido a bloqueos en carreteras y autopistas; conduce con precaución para evitar accidentes.

Se registran bloqueos carreteros hoy 3 de marzo
CAPUFE y Guardia Nacional alertan de bloqueos carreteros hoy martes 3 de marzo que provocan cierres en la circulación.|@GN_Carreteras | X
México

Escrito por: Adriana Pacheco

Hoy martes 3 de marzo se registran bloqueos en carreteras y autopistas que afectan la circulación de los vehículos, por lo que CAPUFE y Guardia Nacional pide a los conductores manejar con precaución.

Una de las autopistas más afectadas este martes es Acayucan-Cosoleacaque, tras un accidente que se registró en el kilómetro 27, dirección Acayucan. La circulación se cerró de manera parcial, así que se reporta tránsito vehicular.

Autopista México-Querétaro

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) actualizó la situación en la autopista México-Querétaro al señalar que continúa la reducción de carriles, a la altura del kilómetro 119, en dirección a Querétaro. Debido al cierre parcial se reporta carga vehicular.

Carretera Salamanca- León

La Guardia Nacional informó que hay cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 122+800, de la carretera Salamanca-León, en Guanajuato. Los conductores deben atender las indicaciones.

Carretera La Chicharrona-Cuencamé

En la noche de ayer 2 de marzo se registró un accidente vial cerca del kilómetro 007 + 700 de la carretera La Chicharrona-Cuencamé, en Zacatecas, lo que ocasionó el cierre parcial de circulación.

