Bloqueos carreteros hoy martes 3 de marzo que paralizan la circulación

Hoy martes 3 de marzo se registran bloqueos en carreteras y autopistas que afectan la circulación de los vehículos, por lo que CAPUFE y Guardia Nacional pide a los conductores manejar con precaución.

Una de las autopistas más afectadas este martes es Acayucan-Cosoleacaque, tras un accidente que se registró en el kilómetro 27, dirección Acayucan. La circulación se cerró de manera parcial, así que se reporta tránsito vehicular.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 27, dirección Acayucan. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y choque contra barrera metálica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 3, 2026

Autopista México-Querétaro

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) actualizó la situación en la autopista México-Querétaro al señalar que continúa la reducción de carriles, a la altura del kilómetro 119, en dirección a Querétaro. Debido al cierre parcial se reporta carga vehicular.

☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoQuerétaro, km 129, dirección Querétaro. Se informa a las personas usuarias que continúa la reducción de carriles, debido a que el personal se encuentra realizando el trasvase de la carga.

En la zona se registra carga vehicular.

Toma tus precauciones y… — CAPUFE (@CAPUFE) March 3, 2026

Carretera Salamanca- León

La Guardia Nacional informó que hay cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 122+800, de la carretera Salamanca-León, en Guanajuato. Los conductores deben atender las indicaciones.

#TomePrecauciones en #Guanajuato se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 122+800, de la carretera Salamanca - León. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/nbZz73Ok3q — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 3, 2026

Carretera La Chicharrona-Cuencamé

En la noche de ayer 2 de marzo se registró un accidente vial cerca del kilómetro 007 + 700 de la carretera La Chicharrona-Cuencamé, en Zacatecas, lo que ocasionó el cierre parcial de circulación.

#TomePrecauciones en #Zacatecas se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 007+700, de la carretera La Chicharrona - Cuencamé. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Js3NyufWvl — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 3, 2026

