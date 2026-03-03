Cierres viales por marcha y bloqueos en 7 alcaldías de CDMX hoy
De acuerdo con el C5 de la capital, este día se tienen previstas varias movilizaciones sociales en diferentes alcaldías.
Si eres automovilista es importante que tomes en cuenta que hoy martes 3 de marzo habrá marchas y bloqueos en algunas zonas de la CDMX, así que para que busques rutas alternas, te informamos qué calles estará cerradas.
Marcha en CDMX hoy
En la alcaldía Tlalpan a las 10:00 horas habrá una marcha de integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres desde la Estación “Periférico” del Tren Ligero ubicada en Calzada México Xochimilco y Blvd. Periférico Adolfo Ruiz Cortines, colonia Coapa rumbo a la Dirección General del Colegio de Bachilleres en Periférico Sur No. 6677, colonia Santa María Tepepan, alcaldía Xochimilco.
¿Qué movilizaciones sociales habrá hoy?
A las 10:00 horas en la Sede de la Alcaldía Coyoacán Jardín Plaza Hidalgo No. 1, colonia Villa Coyoacán alcaldía Coyoacán.
13:00 horas en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco y en Universidad Pedagógica Nacional en Carretera Picacho Ajusco No. 24, colonia Héroes de Padierna, alcaldía Tlalpan.
14:00 horas en Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco Calz. del Hueso No. 1100, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán y en Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” del Instituto Politécnico Nacional ubicado en Av. Luis Enrique Erro y Av. Juan de Dios Bátiz, colonia Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.
20:00 horas en Sede de la Sección 9 Democrática Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
Durante el día se llevarán a cabo movilizaciones en Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel “Vallejo” en Av. de los 100 Metros y Av. Fortuna, colonia Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero y en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia Gral. Anaya, alcaldía Benito Juárez.
