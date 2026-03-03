Cierres viales por marcha y bloqueos en 7 alcaldías de CDMX hoy

Si eres automovilista es importante que tomes en cuenta que hoy martes 3 de marzo habrá marchas y bloqueos en algunas zonas de la CDMX, así que para que busques rutas alternas, te informamos qué calles estará cerradas.

Marcha en CDMX hoy

En la alcaldía Tlalpan a las 10:00 horas habrá una marcha de integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres desde la Estación “Periférico” del Tren Ligero ubicada en Calzada México Xochimilco y Blvd. Periférico Adolfo Ruiz Cortines, colonia Coapa rumbo a la Dirección General del Colegio de Bachilleres en Periférico Sur No. 6677, colonia Santa María Tepepan, alcaldía Xochimilco.

¿Qué movilizaciones sociales habrá hoy?

A las 10:00 horas en la Sede de la Alcaldía Coyoacán Jardín Plaza Hidalgo No. 1, colonia Villa Coyoacán alcaldía Coyoacán.

13:00 horas en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco y en Universidad Pedagógica Nacional en Carretera Picacho Ajusco No. 24, colonia Héroes de Padierna, alcaldía Tlalpan.

14:00 horas en Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco Calz. del Hueso No. 1100, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán y en Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” del Instituto Politécnico Nacional ubicado en Av. Luis Enrique Erro y Av. Juan de Dios Bátiz, colonia Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.

20:00 horas en Sede de la Sección 9 Democrática Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el día se llevarán a cabo movilizaciones en Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel “Vallejo” en Av. de los 100 Metros y Av. Fortuna, colonia Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero y en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia Gral. Anaya, alcaldía Benito Juárez.

