¡La más histórica! Gobierno de la CDMX confirma cifra: Shakira reunió a 400 mil personas en el Zócalo
¡Marca imbatible! Con 400 mil personas registradas por el Gobierno, Shakira supera los récords de Los Fabulosos Cadillacs y Grupo Firme en CDMX.
La cantante Shakira escribió una de las páginas más memorables de su relación con México este domingo 1 de marzo de 2026 al reunir 400 mil personas en un concierto gratuito en el Zócalo capitalino, según cifras oficiales difundidas por el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX)
El espectáculo, parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, transformó la emblemática Plaza de la Constitución en un mar de cuerpos que corearon desde los primeros acordes hasta los últimos de la presentación.
Las autoridades señalaron que esta cifra duplica la asistencia lograda por la propia artista en su anterior concierto gratuito en este mismo espacio casi 20 años atrás.
🎉 El concierto de @shakira fue todo un éxito. 🐺 400 mil personas se reunieron en el Zócalo para cantar y bailar junto a una artista de talla internacional, en una noche que quedará en la memoria de la #CapitalDeLaTransformación. 🌙🎶— Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) March 2, 2026
México siempre te recibirá con los brazos… pic.twitter.com/nJGypMtGFn
Comparación con su concierto en 2007
La colombiana ya había ofrecido un concierto gratuito en el Zócalo el 27 de mayo de 2007, en el contexto de su gira Oral Fixation. En aquella ocasión, el número oficial de asistentes fue de 210 mil personas, lo que en su momento constituyó un récord de convocatoria para un evento musical en esa plaza.
Esa presentación marcó un hito en la historia de los espectáculos gratuitos en la capital mexicana, al superar el récord anterior del grupo Café Tacvba, que había reunido 170 mil personas en 2005.
Con 400 mil asistentes en 2026, Shakira no sólo superó su propia marca histórica, sino que también se consolidó como una de las artistas con mayor convocatoria en eventos públicos en México.
Saldo blanco y operativo de seguridad en el Zócalo CDMX
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que el concierto concluyó con saldo blanco.
Agradeció la participación de más de cuatro mil elementos de la Secretaría de Seguridad, quienes formaron parte del dispositivo implementado antes, durante y después del espectáculo.
El funcionario reconoció la coordinación entre mandos y subsecretarías para garantizar la seguridad y agilizar el desalojo del primer cuadro de la ciudad una vez finalizado el concierto.
Artistas con mayor registro de asistencia en el Zócalo
Nuevamente Shakira es la artista que más personas ha reunido en la plancha de la Constitución; sin embargo, no es la única:
- Los Fabulosos Cadillacs: 300 mil personas
- Grupo Firme: 280 mil personas
- Paul McCartney: 230 mil personas
- Vicente Fernández: 217 mil personas
- Justin Bieber: 210 mil personas
- Café Tacvba: 170 mil personas
- Rosalía: 160 mil personas
Setlist completo de la noche en el Zócalo
El repertorio de la noche incluyó 25 canciones que recorrieron distintas etapas de su carrera musical. El público pudo disfrutar de los siguientes temas:
- La fuerte
- Girl Like Me
- Las de la intuición / Estoy aquí
- Empire / Inevitable
- Te felicito
- TQG
- Don’t Bother
- Acróstico
- Copa vacía / La bicicleta / La tortura
- Hips Don’t Lie
- Chantaje
- Monotonía
- Soltera
- Si te vas
- Última
- Ojos así
- Pies descalzos, sueños blancos
- ¿Dónde estás corazón?
- Antología (acústico)
- Día de enero
- Algo tú (con Beéle)
- Suerte (Whenever, Wherever)
- Waka Waka (Esto es África)
- Loba
- BZRP Music Sessions #53
