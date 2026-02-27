Capturan a Antonio “N” y 8 integrantes del Cártel del Golfo; aseguran armas y vehículos

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó la mañana de este viernes 27 de febrero que tras un operativo se logró la detención de 9 personas vinculadas al Cártel del Golfo. El funcionario también destacó las detenciones contra los presuntos responsables de la desaparición de mineros en Sinaloa y el ataque a los diputados de Movimiento Ciudadano y se trabaja en la captura de otras personas vinculadas.

Detienen a integrantes del Cártel del Golfo

De acuerdo con las investigaciones se identificó a Guadalupe "N" como líder de una facción responsable de diversas actividades ilícitas en el municipio de Matamoros y se ubicó el Ejido Sandoval como zona de resguardo.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN) realizaron el operativo y lograron detener a Antonio Guadalupe "N", presunto líder del Cártel del Golfo señalado de extorsión, secuestro y tráfico de armas, personas y drogas con operaciones en México y Estados Unidos y a 8 personas más.

El Ejército Mexicano (Fuerzas Especiales), Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana @Defensamx1 realizaron un operativo en el Ejido Sandoval, Heroica Matamoros, Tamps., logrando la detención de Antonio Guadalupe “N”, y 8 personas más integrantes del Cártel del Golfo

Aseguran armas y equipo táctico

Además, en el lugar se aseguraron un fusil Barrett, un lanzacohetes, un cohete, cinco armas largas, una granada, cargadores y cartuchos, cinco vehículos, dos cubetas con ponchallantas, radios de comunicación, equipos telefónicos y equipo táctico.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público quien definirá su situación legal.

Detienen a Antonio Guadalupe “N”, El Lexus, líder de Los Ciclones, afines al Cártel del Golfo

