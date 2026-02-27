Hay chamba en el Gobierno CDMX; lanzan empleo en la ADIP con sueldo según a aptitudes

Si estás buscando un nuevo empleo dentro de la Ciudad de México (CDMX) y te gusta la informática te tenemos muy buenas noticias, pues recientemente la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) lanzó una vacante de empleo para el puesto de desarrollador de chatbots.

A través de las redes sociales oficiales de la agencia, se dieron a conocer todos los requisitos, conocimientos necesarios de los postulantes, así como las actividades que deberán realizar aquellos que se queden en el puesto.

Requisitos para vacante de empleo en la ADIP CDMX

De acuerdo con el anuncio de la ADIP, la vacante de empleo dentro de la CDMX está solicitando una experiencia comprobable en el diseño e implementación de chatbots para atención ciudadana o servicios gubernamentales, así como conocimiento en manejo de Meta Platforms Business Suits.

Por otro lado, se busca a alguien con participación en proyectos de automatización de atención ciudadana, modernización administrativa o gobierno digital.

🤖 Vacante: Especialista en desarrollo de chatbots Buscamos talento que quiera diseñar e implementar soluciones conversacionales que mejoren la atención y los servicios digitales para la ciudadanía.

¿Qué funciones realizará el personal seleccionado?

De acuerdo con la vacante publicada por la agencia del Gobierno de la CDMX, las y los aspirantes deben tomar en cuenta que contarán con las siguientes responsabilidades:

Diseñar flujos conversacionales para trámites, orientación y seguimiento de servicios públicos

Integrar el chatbot en sistemas internos para consulta de estratos, validación y demás

Medir y optimizar indicadores de atención

Garantizar el cumplimiento de lineamientos de protección de datos

Impulsar mejoras continuas de la experiencia

¿Qué ofrece de sueldo y prestaciones el Gobierno de la CDMX en la ADIP?

La vacante de empleo ofrecida por la ADIP en la CDMX, ofrece un salario acorde a las aptitudes de cada uno de los postulantes, así como prestaciones de ley. El horario de trabajo es de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

