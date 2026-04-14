¿Estás buscando un nuevo trabajo?, en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX se abrió una vacante como subdirector de estrategia digital y producción y si estás interesado te decimos cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar al trabajo.

Trabajo en la FJG de CDMX como subdirector de estrategia digital

A través del Portal del Empleo se publicó la vacante, la persona encargada del puesto tendrá que supervisar la parrilla de contenidos digitales y dirigir los departamentos de Redes Sociales, Medios Digitales y de Producción Audiovisual. Generar análisis y reportes, ayudar en el calendario editorial y generar campañas de difusión eficaz en medios digitales y redes sociales.

El horario es de lunes a viernes de las 10:00 a las 19:00 horas con un sueldo de 28 mil 500 pesos mensuales neto, se ofrecen prestaciones de ley y contrato pot tiempo indeterminado.

Requisitos y cómo aplicar

Para aplicar es necesario contar con los siguientes requisitos:

Licenciatura (titulado) en comunicación

Experiencia de 3 a 4 años como Subdirector de Estrategia Digital y Producción

Conocimiento en gestión de redes sociales, áreas de comunicación social de gobierno y redacción de textos

Corrección de estilo para redes sociales

Manejo y control de la eficiencia del personal

La vacante estará disponible hasta el 30 de abril y el proceso de reclutamiento dura alrededor de una semana por lo que se recomienda a los interesados aplicar lo más pronto posible.

Solo deben ingresar al Portal del Empleo, crear una cuenta o en caso de tener una solo dar clic en “Postular”.