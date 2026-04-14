¿Estás buscando un nuevo trabajo?, en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX se abrió una vacante como subdirector de estrategia digital y producción y si estás interesado te decimos cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar al trabajo.
Trabajo en la FJG de CDMX como subdirector de estrategia digital
A través del Portal del Empleo se publicó la vacante, la persona encargada del puesto tendrá que supervisar la parrilla de contenidos digitales y dirigir los departamentos de Redes Sociales, Medios Digitales y de Producción Audiovisual. Generar análisis y reportes, ayudar en el calendario editorial y generar campañas de difusión eficaz en medios digitales y redes sociales.
El horario es de lunes a viernes de las 10:00 a las 19:00 horas con un sueldo de 28 mil 500 pesos mensuales neto, se ofrecen prestaciones de ley y contrato pot tiempo indeterminado.
Requisitos y cómo aplicar
Para aplicar es necesario contar con los siguientes requisitos:
- Licenciatura (titulado) en comunicación
- Experiencia de 3 a 4 años como Subdirector de Estrategia Digital y Producción
- Conocimiento en gestión de redes sociales, áreas de comunicación social de gobierno y redacción de textos
- Corrección de estilo para redes sociales
- Manejo y control de la eficiencia del personal
La vacante estará disponible hasta el 30 de abril y el proceso de reclutamiento dura alrededor de una semana por lo que se recomienda a los interesados aplicar lo más pronto posible.
Solo deben ingresar al Portal del Empleo, crear una cuenta o en caso de tener una solo dar clic en “Postular”.