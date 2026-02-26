Vacantes que tiene la CDMX y que estarán abiertas durante marzo

¿Estás en busca de chamba y habitas en la Ciudad de México? La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo tiene buenas noticias, ya que invita a participar en el reclutamiento presencial para postularse a alguna vacante que ofrece la alcaldía Iztapalapa.

Son cuatro las empresas que ofrecen vacantes de trabajo a habitantes de la alcaldía, por lo que si estás interesada o interesado te recomendamos presentarte con tu CV o solicitud de trabajo.

¿Cuáles son las empresas que ofrecen vacantes?

Jardín Guadalupano

Asesores de venta y telemarketing

Coordinadora de ventas

MEGA

Personal para venta y ventas empresariales

Personal para promotoría de punto de venta

SEARS

Personal en caja

Personal de vigilancia

Auxiliar de recibo

Si OCEAN Service

Guardia de seguridad



¿Cuándo es el reclutamiento?

El reclutamiento será presencial en el Módulo de Atención de la alcaldía que se ubica en Ayuntamiento y Aldama, Barrio San Lucas el próximo 3 de marzo, en un horario de 10:00 a 14:00 horas. Para evitar largas filas procura acudir con anticipación.

🔎 ¡Atención Iztapalapa! 🔎

Este 3 de marzo te invitamos al reclutamiento presencial en nuestro Módulo de Atención de la alcaldia Iztapalapa.

Verifica las empresas y vacantes disponibles.



🕙10:00 a 14:00 horas

📍 Ayuntamiento y Aldama s/n, Barrio San Lucas.



February 25, 2026

¿Cuáles son los requisitos para postularse a las vacante?

Los interesados en alguna de estas vacantes de trabajo deben presentarse con su CV, solicitud de trabajo, CURP, así como identificación oficial.

En los módulos de atención los interesados recibirán los detalles de cada vacante de empleo, entre ellos los horarios, así como el sueldo.

