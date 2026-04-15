Personas que podrán solicitar hasta 4 mil pesos de apoyo para pago de renta en CDMX este 2026

Gobierno de la CDMX pone en marcha programa para apoyar en el pago de renta.

Gobierno de la CDMX pone en marcha programa para apoyar en el pago de renta. | Getty Images

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) puso en marcha el programa Ayudas de Beneficio Social para Pago de Renta 2026, el cual tiene como finalidad brindar respaldo económico temporal a las familias que habitan en domicilios con riesgos geológicos y demás.

Fue a través de la Gaceta Oficial de la CDMX, que se publicó el decreto con el que las familias que cumplan con los requisitos podrán obtener hasta cuatro mil pesos para el pago exclusivo de rentas dentro de la capital del país.

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¿Quiénes pueden recibir apoyo para renta en CDMX?

Como bien se mencionó anteriormente, el programa Beneficio Social para Pago de Renta 2026 no está abierto para el público en general en la CDMX, pues solamente aplica para las familias que habitan en inmuebles con alto riesgo estructural ubicados en zonas vulnerables o afectadas por sismos, inundaciones y demás.

De igual forma, se señala que pueden participar las familias que hayan sido “impactadas” por obras públicas o trabajos de gobierno que implique el desalojo de la vivienda, así como aquellos que requieran hospedaje temporal por situación de crisis o emergencia.

“Apoyar a personas y familias en situación de vulnerabilidad o de emergencia que amerite una atención inmediata, mediante la entrega de ayudas de beneficios social para el pago de hospedaje temporal”, se lee en el decreto de la CDMX.

Requisitos para recibir el apoyo en pago de renta en CDMX

Según lo mencionado en la Gaceta de la CDMX, para poder acceder al apoyo económico antes mencionado, las y los interesados deberán presentar una carta de solicitud ante la Dirección General del INVI.

Tras ello, se deberán asegurar de cumplir con alguno de los siguientes requisitos:

Vivir en una vivienda con alto riesgo de colapso estructural

Vivir en inmuebles ubicados en zona de riesgo hidrometeorológico o geológico

Personas que requieran hospedarse temporalmente por emergencia

Ser una persona afectada por contingencias mayores (desastres naturales)

Vivir en un predio afectado por obras públicas

Es importante mencionar que el programa de apoyo con el pago de renta en CDMX dará entre mil 500 y 4 mil pesos por persona, esto siempre y cuando pertenezcan a alguno de los grupos ya señalados.

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