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Aplican Plan DN-III por mega fuga de agua en Álvaro Obregón

Al menos 12 casas se inundaron tras la mega fuga de agua que se registró en Torres de Potrero, Álvaro Obregón, CDMX

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Por: Adriana Pacheco