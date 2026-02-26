Hora en la que inicia el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX

¡Auuuu! ¡Casi 20 años después, la Loba se presentará nuevamente en el Zócalo totalmente gratis! ¿Lo sabías? Los conciertos de Shakira en México fueron de los eventos más exitosos del 2025, pero si no alcanzaste boleto, ni te preocupes, porque la barranquillera acaba de sorprender a sus fans con una noticia espectacular: dará un concierto totalmente gratis en el Zócalo de la CDMX.

Si planeas asistir para ver uno de los conciertos más prometedores que se han realizado en el Centro Histórico de la CDMX, en adn Noticias, te contamos todos los detalles.

¿A qué hora empieza el concierto de Shakira?

De acuerdo con lo publicado por Shakira, en sus redes sociales, y por el gobierno de la CDMX, el concierto gratuito de la intérprete de ‘Soltera’ está programado para el próximo domingo 1 de marzo.

“México lindo, desde el 2007 no canto para ustedes en el Zócalo, ahora se va a repetir; ustedes me dieron mucho cariño y espero regresar por todo lo que hicieron por mí en mi carrera”, dijo Shakira en un video compartido en redes sociales del gobierno de la CDMX.

Se trata de la última oportunidad que tendrás de vivir en vivo el concierto de la exitosa gira ‘Las mujeres ya no lloran’, que tuvo 30 presentaciones en México con 12 conciertos en el Estadio GNP Seguros. Por eso, te recomendamos que anotes en tu agenda la fecha y las horas clave de este evento:

El concierto de Shakira 8.00 p.m.

¿Cuánto dura el concierto de Shakira?

Es importante que tomes en cuenta que se espera una afluencia de 300 mil personas, por lo que te conviene llegar con tiempo. Se espera que el concierto tenga una duración de dos horas.

Te conviene planear tu ruta de llegada, pues cabe destacar que la estación Zócalo del Metro de la CDMX permanecerá cerrada durante el domingo 1 de marzo.

En el caso del Metrobús de la CDMX, se extenderá el servicio en apoyo a las personas que acudan a disfrutar del concierto de Shakira en el Centro Histórico.

¿Dónde habrá pantallas gigantes para el concierto de Shakira en el Zócalo?

Es probable que por la alta afluencia de personas, no logres entrar al Zócalo capitalino, si es tu caso, no te preocupes, porque el gobierno de la Ciudad de México colocará pantallas gigantes en ciertos puntos de la ciudad que te permitirán disfrutar del concierto. Las pantallas se instalarán en los siguientes lugares:

Alameda Central

Avenida Juárez

Calle 5 de Mayo

Calle 20 de Noviembre

Calle Pino Suárez

Monumento a la Revolución

Recuerda que es importante que no lleves objetos prohibidos al concierto, porque no te permitirán la entrada. Puedes checar las cosas que no debes llevar en este ENLACE.

