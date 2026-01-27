¡La que todos quieren! Mexicana crea la bufanda Tururú inspirada en el Metro CDMX

¡Hay talento y tú puedes apoyarlo! En la temporada de frío es muy común que los mexicanos busquen una bufanda ideal para protegerse del mal clima, si es tu caso, te contamos que en redes sociales, se volvió viral una prenda hermosísima que te va a encantar: la bufanda Tururú, inspirada en el Metro de la Ciudad de México (CDMX). Y obvio, todos los capitalinos la quieren. Te contamos cómo puedes conseguir la tuya.

Nueva bufanda tururú!! 🚉



Adquiere tu bonita bufanda tejida totalmente a mano. Mide 100x16 cm es muy calientita y con un diseño único!



Hay pocas piezas disponibles así que aparta la tuya! Más info por Mensaje privado ✉️ pic.twitter.com/qgkvXrFYtG — TaBe* (@TaBeComicz) January 25, 2026

La bufanda Tururú, hecha en México, se vuelve viral en redes sociales

El Metro CDMX es uno de los medios de transportes colectivos más usados por los capitalinos, pues recorre cada rincón de la ciudad. Aunque el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro suele tener algunos retrasos, fallas y cierres sorpresivos, se trata de un transporte que forma parte de la historia de la capital del país y de los chilangos.

Es por esto, que la artista mexicana , conocida en Instagram como Miss.Nadie, se inspiró para crear la bufanda perfecta para los capitalinos, la icónica bufanda Tururú, tejida completamente a mano y que ya es tendencia en redes sociales.

Se trata de una bufanda hecha en México con un diseño único, que mide 100x16 cm y que promete ser muy calientita.

¿Cuánto cuesta y cómo puedo conseguir una bufanda Tururú?

Si ya te enamoraste a primera vista de la bufanda Tururú, te contamos que puedes conseguir tu propia bufanda con diseño del Metro de la CDMX haciendo tu pedido a través de un mensaje privado a la creadora.

La bufanda Tururú tiene un costo de $500 pesos y la puedes recoger, ¿en dónde más?, pues en el Metro CDMX , en punto medio. Si no vives en la CDMX, ni te preocupes, porque también hacen envíos a través de Correos de México con un costo extra de 50 pesitos.

