Líneas 9, A, 8 y 3 del Metro CDMX con afectaciones; Metrobús sin retrasos hoy lunes 23 de febrero

La movilidad en la Ciudad de México (CDMX) arrancó este lunes 23 de febrero de 2026 con afectaciones en distintas líneas del transporte público, principalmente en el Metro, donde usuarios reportaron retrasos de hasta 20 minutos en plena hora pico.

Aunque desde la noche del domingo circularon rumores sobre posibles cambios en la actividad en la capital tras los hechos violentos ocurridos en Tepalpa, Jalisco, las autoridades capitalinas reiteraron que los servicios operan con normalidad y que no existe suspensión de actividades.

El Gobierno de la Ciudad de México informa que todas sus oficinas e instituciones públicas, así como los sistemas de transporte y los servicios en general, se encuentran funcionando con normalidad. Asimismo, hace un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y atender únicamente… pic.twitter.com/8M8yf9A7OY — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 23, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Retrasos en el Metro CDMX hoy 23 de febrero: líneas con mayores afectaciones

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó demoras importantes en al menos cuatro líneas durante la mañana de este lunes:



Línea 9 , usuarios señalaron tiempos de espera superiores a los 15 minutos y trenes detenidos en la terminal Pantitlán, lo que generó saturación en andenes

, usuarios señalaron tiempos de espera superiores a los 15 minutos y trenes detenidos en la terminal Pantitlán, lo que generó saturación en andenes Línea A registró retrasos de más de 20 minutos en distintos puntos de su recorrido

registró retrasos de más de 20 minutos en distintos puntos de su recorrido Línea 8 reportó intervalos de entre 15 y 20 minutos entre trenes

reportó intervalos de entre 15 y 20 minutos entre trenes Línea 3, en dirección a Universidad, pasajeros informaron avance lento y detenciones prolongadas entre estaciones

Hasta el momento, el Metro no ha informado sobre alguna falla mayor o incidente de seguridad que explique las demoras, por lo que se atribuyen a alta demanda y ajustes en la circulación de trenes.

Cambio de horario de la Línea 2 del Metro CDMX por remodelación

¿Cómo opera el Metrobús CDMX hoy?

En el caso del Metrobús, la Línea 4 presentó intermitencias durante las primeras horas del día; sin embargo, el servicio fue regularizado posteriormente, de acuerdo con reportes oficiales.

Las demás líneas del sistema operan sin afectaciones mayores.

Gobierno CDMX descarta suspensión de actividades

El gobierno capitalino informó que tanto oficinas públicas como servicios de transporte funcionan con normalidad este lunes 23 de febrero.

En una tarjeta informativa, la administración local subrayó que no hay cambios en la operación de los sistemas de movilidad ni suspensión de clases o actividades económicas, por lo que llamó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales.

De esta manera, pese a los retrasos registrados en algunas líneas del Metro, la actividad en la Ciudad de México se mantiene sin modificaciones oficiales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.