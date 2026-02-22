¿Vas a usar la Línea 2 del Metro CDMX? Así operan los circuitos y las estaciones que están cerradas este domingo

La Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) mantiene modificaciones en el servicio de la Línea 2 este domingo 22 de febrero, como parte de la intervención integral que comenzó el pasado 9 de febrero.

Si planeas utilizar la llamada “línea azul”, es importante que tomes en cuenta los circuitos activos, estaciones cerradas y alternativas de transporte disponibles.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que la obra contempla una inversión de mil millones de pesos para modernizar infraestructura crítica, principalmente el sistema de desagüe, con el objetivo de reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

Buen día, la Línea 2 se encuentra operando en 2 circuitos: De Cuatro Caminos a Pino Suárez y de Xola a Tasqueña. Las estaciones San Antonio Abad, Viaducto y Chabacano permanecen cerradas. Se cuenta con servicio gratuito de RTP de Pino Suárez a Xola. — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 22, 2026

¿Cómo opera la Línea 2 del Metro CDMX los domingos?

Este domingo, la Línea 2 funciona en dos circuitos separados:



De Cuatro Caminos a Pino Suárez

De Xola a Tasqueña

Las estaciones San Antonio Abad, Viaducto y Chabacano permanecen cerradas durante todo el día, como ocurre cada domingo desde que inició el ajuste operativo.

El horario general del Metro en domingo es de 07:00 a 24:00 horas en los tramos que sí están en funcionamiento; sin embargo, el tramo intervenido no brinda servicio este día.

Cambio de horario de la Línea 2 del Metro CDMX por remodelación

Servicio RTP durante los domingos

Para mitigar afectaciones, se ofrece servicio gratuito de RTP entre Pino Suárez y Xola, cubriendo el tramo donde no hay circulación de trenes. Las autoridades recomiendan anticipar traslados, especialmente si se requiere cruzar el Centro y sur de la ciudad.

¿Por qué cerraron estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX?

De acuerdo con el director del Metro, Adrián Rubalcava, los trabajos se concentran en la rehabilitación de cárcamos con más de 40 años de antigüedad, fundamentales para el desalojo de agua.

Así funciona la Línea 2 del Metro CDMX durante los domingos|Metro CDMX | X

Las estaciones donde se realizan labores profundas incluyen Pino Suárez, San Antonio Abad, Portales y Ermita. La intervención busca prevenir inundaciones y fallas que en años recientes provocaron retrasos y suspensiones del servicio durante lluvias intensas.

Entre semana, el tramo San Antonio–Viaducto opera de 05:00 a 22:00 horas; los sábados suspende servicio a las 20:00 y los domingos permanece cerrado.

Recomendaciones para usuarios este domingo

Sal con mayor anticipación

Considera rutas alternas como Metrobús

Ubica los puntos de ascenso del RTP en Pino Suárez y Xola

en Pino Suárez y Xola Consulta canales oficiales del Metro antes de salir

Las autoridades aseguran que, aunque las molestias son temporales, el objetivo es contar con una Línea 2 más segura y confiable para millones de usuarios diarios.

