Huele a quemado: Fuerte incendio en Nezahualcóyotl asfixia a CDMX y Edomex en plena contingencia

La mañana de este martes 17 de febrero de 2026, un incendio de pastizales en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex), encendió las alertas en el Valle de México debido al fuerte olor a quemado que llega hasta la Ciudad de México (CDMX).

El siniestro, registrado en la zona del Bordo de Xochiaca, generó densas columnas de humo negro que se extendieron hacia el oriente de la capital en plena Fase I de contingencia ambiental por ozono.

De acuerdo con reportes ciudadanos en redes sociales, el olor a quemado fue perceptible desde distintos puntos del Estado de México y varias alcaldías de la Ciudad de México, entre ellas Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztacalco, Venustiano Carranza y Benito Juárez.

#AlMomento | Un incendio en un pastizal en Nezahualcóyotl, Estado de México, provoca tráfico y baja visibilidad en la autopista Peñón-Texcoco.



La fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México sigue activa; autoridades actualizarán el reporte a las 10:00 horas mientras…

Información en desarrollo...