inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Huele a quemado: Fuerte incendio en Nezahualcóyotl asfixia a CDMX y Edomex en plena contingencia

Huele a quemado: Fuerte incendio en Nezahualcóyotl asfixia a CDMX y Edomex en plena contingencia

Cuerpos de emergencia combaten el fuego cerca del Lago de Texcoco; las autoridades piden extremar precauciones ante la acumulación de contaminantes en la zona.

incendio
El humo negro complica la Fase I de contingencia en el Valle de México|FIA | X
Notas,
Ciudad

Escrito por: Ximena Ochoa

La mañana de este martes 17 de febrero de 2026, un incendio de pastizales en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex), encendió las alertas en el Valle de México debido al fuerte olor a quemado que llega hasta la Ciudad de México (CDMX).

El siniestro, registrado en la zona del Bordo de Xochiaca, generó densas columnas de humo negro que se extendieron hacia el oriente de la capital en plena Fase I de contingencia ambiental por ozono.

De acuerdo con reportes ciudadanos en redes sociales, el olor a quemado fue perceptible desde distintos puntos del Estado de México y varias alcaldías de la Ciudad de México, entre ellas Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztacalco, Venustiano Carranza y Benito Juárez.

Información en desarrollo...

Tags relacionados
CDMX Edomex Contingencia ambiental

LO MÁS VISTO