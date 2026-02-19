Línea 3 del Metro CDMX parada y retrasos en LB, L6 y L9 hoy jueves

El Metro CDMX es uno de los principales medios de transporte público en la capital del país, debido a sus rutas que llegan a todas las alcaldías, es por ello que todos los días presenta saturaciones. Sin mencionar fallas mecánicas y los retrasos.

Este jueves, los retrasos se concentran en varias líneas, entre ellas la B, de Buenavista a Ciudad Azteca; la 3, que va de Indios Verdes a Universidad; la 6, de Martín Carrera a El Rosario; la 8, de Constitución de 1917 a Garibaldi; la 9, de Pantitlán a Tacubaya.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasa en la Línea 3 del Metro CDMX?

Los usuarios que se encuentran en la Línea 3 reportan retrasos que alcanzan los 10 minutos, ya que los trenes "hacen base" en dirección Indios Verdes. Las estaciones más saturadas son:

Indios Verdes

Deportivo 18 de Marzo

Guerrero

Hidalgo

Balderas

Centro Médico

Zapata

Miguel Ángel de Quevedo

#linea3 dirección Indios Verdes estación Deportivo 18 de Marzo, porque no hacer base de diez minutos, al fin no hay gente que se junte para dar el servicio — Alejandro (@Alejand92325890) February 19, 2026

¿Por qué la Línea 8 no avanza?

La Línea 8 es una de las más afectadas este jueves, ya que de acuerdo con los usuarios hay andenes llenos y los trenes no avanzan. Debido a la marcha lenta del transporte, el Metro CDMX señaló que se agilizará la circulación.

Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 8.



Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar, usa las palancas con responsabilidad y sólo en caso de alguna emergencia. — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 19, 2026

¿De cuántos los retrasos en la Línea A?

La Línea A registra retrasos de más de 20 minutos después de que se retirar un tren, por lo que los usuarios ya buscan otros medios de transporte. El Metro aseguró que en breve se reanudará la circulación.

Buen día, se retira un tren para revisión en la Línea A, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 19, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

