Línea 3 del Metro CDMX parada y retrasos en LB, L6 y L9 hoy jueves

Varias líneas del Metro CDMX están saturadas hoy jueves porque los trenes “no avanzan"; checa las estaciones más afectadas.

Líneas del Metro CDMX saturadas hoy jueves 19 de febrero
Usuarios del Metro CDMX registran retrasos de más 10 minutos este jueves; los trenes están parados y mientras la gente se aglomera en los andenes.|Samuel Aguirre | adn Noticias
Escrito por: Adriana Pacheco

El Metro CDMX es uno de los principales medios de transporte público en la capital del país, debido a sus rutas que llegan a todas las alcaldías, es por ello que todos los días presenta saturaciones. Sin mencionar fallas mecánicas y los retrasos.

Este jueves, los retrasos se concentran en varias líneas, entre ellas la B, de Buenavista a Ciudad Azteca; la 3, que va de Indios Verdes a Universidad; la 6, de Martín Carrera a El Rosario; la 8, de Constitución de 1917 a Garibaldi; la 9, de Pantitlán a Tacubaya.

¿Qué pasa en la Línea 3 del Metro CDMX?

Los usuarios que se encuentran en la Línea 3 reportan retrasos que alcanzan los 10 minutos, ya que los trenes "hacen base" en dirección Indios Verdes. Las estaciones más saturadas son:

  • Indios Verdes
  • Deportivo 18 de Marzo
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Balderas
  • Centro Médico
  • Zapata
  • Miguel Ángel de Quevedo

¿Por qué la Línea 8 no avanza?

La Línea 8 es una de las más afectadas este jueves, ya que de acuerdo con los usuarios hay andenes llenos y los trenes no avanzan. Debido a la marcha lenta del transporte, el Metro CDMX señaló que se agilizará la circulación.

¿De cuántos los retrasos en la Línea A?

La Línea A registra retrasos de más de 20 minutos después de que se retirar un tren, por lo que los usuarios ya buscan otros medios de transporte. El Metro aseguró que en breve se reanudará la circulación.

CDMX

