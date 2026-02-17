Bolsa de Trabajo del ISSSTE anuncia requisitos y salarios para contratar médicos, enfermeras y psicólogos

La página oficial de la Bolsa de Trabajo del ISSSTE acaba de publicar los requisitos y los salarios para todas sus ofertas de trabajo este 2026. Aunque las convocatorias para los puestos todavía no han sido abiertas, este portal mantendrá informados a los interesados y aquí en adn Noticias te contamos los detalles.

Señalan que son vacantes para personas que buscan estabilidad, prestaciones superiores a las de la ley, y la oportunidad de desarrollar una carrera profesional dentro de una institución pública de relevancia nacional, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Los puestos publicados en la Bolsa de Trabajo del ISSSTE

La plataforma tiene todos los detalles para cada uno de los puestos que hay en el ISSSTE, desde cómo funcionan las convocatorias hasta los requisitos generales y específicos, así como los sueldos y los procesos de contratación. Algunas de las vacantes son para:



Enfermera general del ISSSTE ( detalles

Auxiliar de Administración ( detalles

Médico General ( detalles

Auxiliar de Farmacia del ISSSTE ( detalles

Auxiliar de Archivo ( detalles

Psicólogo Clínico ( detalles

Cabe destacar que, además de tener vacantes para el área de salud, también hay para el área administrativa y de apoyo institucional.

Requisitos y sueldos publicados en la Bolsa de Trabajo del ISSSTE

Médico General : Es necesario tener título y cédula profesional, haber cumplido con el servicio social, experiencia mínima de 1 año en atención médica de primer nivel y aprobar los exámenes del ISSSTE para el proceso de selección. En cuanto al sueldo, la base oscila entre los $15,000 y los $25,000 mil pesos netos mensuales, dependiendo de la región, el tipo de jornada y la antigüedad.

: Es necesario tener título y cédula profesional, haber cumplido con el servicio social, experiencia mínima de 1 año en atención médica de primer nivel y aprobar los exámenes del ISSSTE para el proceso de selección. En cuanto al sueldo, la base oscila entre los netos mensuales, dependiendo de la región, el tipo de jornada y la antigüedad. Enfermera General del ISSSTE: Es necesario tener título y cédula profesional, experiencia previa mínima de 1 año, tener registro vigente ante las autoridades de salud (SSA) y acreditar procesos de selección con exámenes técnicos y psicométricos. El sueldo oscila entre los $12,000 y los $16,000 mil pesos mexicanos, dependiendo de varios detalles.

En este link puedes revisar todas las vacantes y conocer los detalles de cada una. Lo más recomendable es revisar constántemente para ver el momento exacto en el que se abren las convocatorias.

