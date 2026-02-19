Avanzan nuevas reglas para publicar una vacante de trabajo en la Ciudad de México

En la Ciudad de México cambiarán las reglas laborales, además de la nueva jornada de 40 horas y el aumento al salario mínimo, los empleadores tendrán que realizar cambios al momento de publicar una vacante de trabajo.

En la actualidad existen muchos portales en los que los pequeños empresarios o dueños de negocios pueden dar a conocer que están en búsqueda de colaboradores; sin embargo, desde el Congreso de la Ciudad de México se han anunciado iniciativas para llevar a cabo cambios.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son los cambios para publicar vacantes de trabajo?

Para publicar una vacante pueden colocarse aptitudes, capacidades, carreras o especializaciones, además de las edades o si prefiere un hombre o una mujer. Sobre estas características de una vacante se buscan nuevas reglas.

El diputado Ernesto Villarreal Cantú presentó una iniciativa para reformar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Congreso de la Ciudad de México que pretende eliminar las barreras y los prejuicios que impiden encontrar un trabajo.

El legislador local explicó que esta situación afecta a las personas de 45 años de edad o más, debido a que en el mercado laboral capitalino se les excluye a pesar de su experiencia.

¿Qué estará prohibido en las vacantes de trabajo?

Por ello de agregarse el concepto de edadismo, se ordenaría la eliminación de restricciones de edad, o cualquier criterio generacional para promover un empleo.

El también Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo dijo que el objetivo es solucionar el rechazo laboral al que se enfrenta este sector de la población.

“Combatir el edadismo no sólo es cuestión de derechos humanos. Es una decisión inteligente para el desarrollo económico y social, porque nadie permanece siempre en la misma etapa de la vida. Un día somos jóvenes, otro no lo somos; hoy tenemos oportunidades, mañana dependemos de que existan condiciones justas”, manifestó.

De avanzar la iniciativa que ya se estudia en la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social entonces los empleadores ya no podrán colocar ningún rango de años en sus vacantes.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.