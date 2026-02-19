3 Trabajos a distancia que puedes hacer desde casa y pagan más de $100,000 dólares al año

En un mundo laboral transformado por la tecnología, surgen oportunidades que permiten ganar sueldos elevados sin necesidad de salir de casa. Estos trabajos a distancia accesibles vía cursos en línea están al alcance de quienes invierten en autoaprendizaje. Plataformas como Coursera y bootcamps gratuitos facilitan el ingreso a roles de alta demanda.

3 Trabajos a distancia que puedes hacer desde casa

El mercado laboral remoto crece exponencialmente, con empresas buscando talento flexible. Estos empleos no exigen grados universitarios costosos, solo habilidades prácticas que puedes aprenderlas vía web:

1. Ingeniero de Prompts

Trabajos a distancia|Reuters

Los ingenieros de prompts diseñan instrucciones precisas para modelos de IA como ChatGPT, optimizando respuestas en empresas tech. Este trabajo a distancia desde casa paga en promedio unos $126,000 dólares al año, con casos excepcionales en roler senior que pueden llegar hasta los $230,000 dólares al año de acuerdo con plataformas como Glassdoor y Levels.fyi.

Un aspecto clave es que no requiere estudios universitarios y que completando cursos gratuitos como los que ofrecen compañías como Google, Amazon o plataformas como Coursera puedes comenzar a trabajar en cuestión de meses.

Debes tomar en cuenta que se trata de un rol en el que no teclearás simplemente como si estuvieras conversando con ChatGPT o con cualquier otra IA. En su lugar te tendrás que crear comandos (prompts) específicos que permitan obtener resultados prácticos para cumplir con las tareas asignadas.

Un punto a favor de este tipo de trabajo es que existe una gran demanda por ingenieros de prompts altamente calificados. Esto se traduce en mejores sueldos y más facilidades para encontrar un puesto de trabajo relativamente rápido. En este contexto se sabe de empresas enfocadas en eficiencia AI para marketing y desarrollo.que contratan juniors por sueldos de más de $100,000 dólares anuales.

2. Data Scientist

Un data scientist procesa datos masivos para insights empresariales, usando Python y herramientas como SQL. Esto permite que puedas llevar a cabo el trabajo de forma remota desde casa y que disfrutes de un salario promedio que alcanza los $157,000 anuales, con seniors que pueden llegar a cobrar hasta $195,000 dólares.

En este caso la mejor forma de iniciar tu proceso formativo es mediante bootcamps gratuitos online que te permitirán aprender las bases que luego podrás aplicar en cursos de pago más avanzados.

Cursos en DataColab o BrainStation enseñan limpieza de datos y machine learning sin costo inicial. De igual forma, contar con datasets públicos puede abrirte las puertas a firmas como Google. Si bien puede parecer poco probable llegar a formar parte del gigante tecnológico debes tomar en cuenta que en todo este tipo de trabajos suele valorarse en mayor medida la capacidad resolutiva por encima de un costoso título universitario.

3. Asistente Virtual

Los asistentes virtuales manejan agendas, emails y redes para emprendedores, cobrando $20-40/hora por tarea. Con 2 o 3 clientes fácilmente deberías ser capaz de superar la barrera de los $100,000 dólares anuales trabajando desde casa.

Un elemento a favor de este tipo de empleos es que si bien en muchos casos suelen ser estacionales, si logras gestionar adecuadamente tu tiempo puedes gestionar múltiples clientes de forma tal que tus ingresos aumenten de forma significativa.

Al igual que en otros tipos de empleo, en el caso de los asistentes virtuales suelen valorarse aspectos como la experiencia y si se ha trabajado previamente en un nicho o sector particular como por ejemplo salud o legal.

Lo más recomendable es que para triunfar en estos roles, inviertas de 3-6 meses en cursos gratuitos o bootcamps y crees un portafolio personal en plataformas como LinkedIn. De esta forma deberías poder aplicar a vacantes en este tipo de empleos con mejores probabilidades de ser seleccionado.