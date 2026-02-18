Impulsan aumento de impuestos a turistas que visiten la CDMX; pagarían más por hospedaje

El diputado de la bancada del PAN, Federico Chávez, lanzó una propuesta de ley en la que busca imponer más impuestos a los extranjeros turistas que visiten la Ciudad de México (CDMX), esto con la finalidad de poder recaudar más ingresos en favor de esta actividad que se mantiene como una de las importantes en la capital.

Fue durante la sesión ordinaria del pasado martes 17 de febrero, que el diputado panista presentó la iniciativa para modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles, el Código Fiscal, así como la Ley de Turismo de la Ciudad de México.

¿De qué va la propuesta del aumento de impuestos a turistas en CDMX?

De acuerdo con lo propuesto por Federico Chávez, el aumento a los impuestos para turistas extranjeros busca un cobro extra del 3% en hospedajes y restaurantes, esto tal y como aplica actualmente en entidades de la República como Quintana Roo y Baja California.

“Estamos buscando que se le cobre, en una cuenta normal en un restaurante, en un bar, este impuesto del 3% a las personas turistas, es decir, si tú no presentas o demuestras que eres ciudadano mexicano, se te aplicará este impuesto. En México, destinos como Quintana Roo y Baja California Sur han demostrado que funcionan y que pueden implementarse con transparencia”, se mencionó en la propuesta.

La iniciativa propone que el 15% de lo recaudado con el impuesto establecido, sería destinado al Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, mientras que el resto iría para financiar mejoras de infraestructuras, seguridad y demás.

¿Cómo aplicarían los impuestos a turistas con la propuesta?

De acuerdo con lo mencionado en la iniciativa, el impuesto se aplicaría únicamente a los extranjeros que vengan a la CDMX con fines turísticos, por lo cual aquellos que puedan acreditar ante las autoridades correspondientes que están en la capital por fines laborales y demás, podrían evitar el cobro.

Se señaló que esto aplicaría únicamente para aquellas personas que no puedan acreditar que son mexicanos por nacimiento, según lo señalado en la propuesta antes mencionada.

