¿Te da miedo salir? Capitalinos revelan cuáles son las alcaldías de Morena donde más se siente la inseguridad

La inseguridad en la Ciudad de México (CDMX) es uno de los problemas que más preocupan a los capitalinos, quienes revelaron que sienten que algunas alcaldías gobernadas por Morena como Azcapotzalco y Magdalena Contreras, se sienten aún más peligrosas que el año anterior. Te contamos cuáles son las alcaldías más inseguras de la CDMX en 2025 según datos del INEGI.

¿Cuáles son las alcaldías más peligrosas de la CDMX en 2025?

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), reveló que al cierre de diciembre de 2025, al menos 6 de cada 10 mexicanos mayores de 18 años consideran inseguro vivir en su ciudad. En el caso de la Ciudad de México, cinco de las 16 alcaldías registraron un repunte en la percepción de inseguridad de sus habitantes. Las alcaldías más inseguras de la CDMX están gobernadas por Morena y son las siguientes:

Iztapalapa , gobernada por Aleida Alavez Ruiz, pasó de 74.8% a 71.9 %

, gobernada por Aleida Alavez Ruiz, pasó de 74.8% a 71.9 % Tláhuac , gobernada por Araceli Berenice Hernández, pasó de 66.8% a 72.3 %

, gobernada por Araceli Berenice Hernández, pasó de 66.8% a 72.3 % Azcapotzalco , gobernada por Nancy Núñez, pasó de 59.6% a 68.5 %

, gobernada por Nancy Núñez, pasó de 59.6% a 68.5 % Milpa Alta , gobernada por Octavio Rivero, pasó de 52.3% a 65.4 %

, gobernada por Octavio Rivero, pasó de 52.3% a 65.4 % La Magdalena Contreras, gobernada por Fernando Mercado, pasó de 55.9% a 65.2 %

Todas estas alcaldías están gobernadas por el partido oficial, Morena. En contraste, algunas de las alcaldías con menor percepción de inseguridad son las gobernadas por el PAN solo y en coalición.

Benito Juárez , gobernada, por Luis Mendoza pasó de 15.6% a 14.8 % (PAN)

, gobernada, por Luis Mendoza pasó de 15.6% a 14.8 % (PAN) Cuajimalpa de Morelos , al mando de Carlos Orvañanos Rea, pasó de 45.9% a 44.3 % (coalición PAN, PRI, PRD)

, al mando de Carlos Orvañanos Rea, pasó de 45.9% a 44.3 % (coalición PAN, PRI, PRD) Coyoacán, gobernada por José Giovani Gutiérrez Aguilar, pasó de 46.7 a 47.2 % (coalición PAN, PRI, PRD)

¿Qué cambios han hecho los ciudadanos para evitar el peligro en sus alcaldías?

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, la percepción de inseguridad ha provocado que los ciudadanos modifiquen sus hábitos cotidianos para evitar el peligro, incluyendo cambios en horarios, rutas y actividades sociales.

Evitar salir de noche

Restricciones de circulación o modificar rutas habituales

No llevar cosas de valor como joyas, dinero, tarjetas

Cambio de horarios en actividades sociales

en actividades sociales Instalación de rejas, alarmas, cámaras de seguridad

Evitar el transporte público

¿Vives en aguna de las alcaldías más peligrosas de la CDMX? Cuéntanos cómo has tenido que cambiar tus hábitos y rutina para evitar el peligro en tu colonia.

