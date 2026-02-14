San Valentín gris; Iztapalapa cancela sonidero de 14 de febrero por contingencia ambiental

Si estabas pensando salir este 14 de febrero y acudir a los sonideros que se iban a instalar en la Macroplaza de la alcaldía Iztapalapa te tenemos muy malas noticias, pues a través de las diferentes plataformas de las redes sociales se dio a conocer que por motivos de la contingencia ambiental el evento quedó suspendido.

Fue durante las últimas horas del pasado 13 de febrero, que la demarcación dio a conocer la suspensión definitiva del evento, el cual estaba pactado a iniciar este sábado en un horario que iba de las 17:00 a las 22:00 horas.

Alcaldía Iztapalapa suspende sonidero de 14 de febrero por contingencia ambiental

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades de la demarcación capitalina, la suspensión del evento “De Iztapalapa con Amor” fue pospuesto por motivos de seguridad para las y los capitalinos que podrían quedar expuestos a gases contaminantes dañinos.

“Agradecemos su comprensión y reiteramos que en Iztapalapa el bienestar de nuestra comunidad es siempre la prioridad”, se lee en el comunicado emitido por la demarcación de la CDMX.

Vale la pena mencionar que este evento estaba abierto para el público en general y con acceso gratuito, esto con la finalidad de que todas y todos puedan celebrar del 14 de febrero rodeado de sus seres más queridos.

¿Quiénes se iban a presentar en el sonidero de Iztapalapa este 14 de febrero?

Desde hace un par de semanas las autoridades de Iztapalapa habían revelado el cartel de presentación del evento para celebrar el Día del Amor y la Amistad. En el anuncio destacaron los sonideros de La Changa, Mariel Perea Fascinación, La Voz Cotizada Majestik así como el internacional Gran Combo Colombiano.

Informamos que el evento “De Iztapalapa con Amor”, programado en la Macroplaza de la alcaldía, queda suspendido debido a las condiciones de contingencia ambiental registradas en la ciudad.



Esta decisión se toma con el objetivo de proteger la salud de todas y todos y contribuir a… pic.twitter.com/pER2e2d7ke — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) February 14, 2026

Eventos en CDMX para este 14 de febrero pese a contingencia ambiental

Vale la pena mencionar que a pesar de la cancelación de este evento en la alcaldía Iztapalapa, este 14 de febrero aún hay muchas actividades por hacer en pareja, amigos o familiares.

Entre ellos destacan los siguientes:

Rodada por la Amistad

Festival del Año Nuevo Chino

Paseos por Chapultepec

Descuentos en museos

